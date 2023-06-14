Cenazesi de İtalya'yı ikiye böldü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi yabancı ülke liderleri de törene katılanlar arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de törende Türkiye'yi temsil ettiler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük bir bölümü, cenazeye büyükelçi düzeninde katıldı. Katedrale yaklaşık 2 bin 300 kişinin girmesine izin verildiği belirtiliyor.





Buna karşın destekçileri ve eski koalisyon ortakları Berlusconi'nin İtalya'nın yakın tarihinin en önemli siyasetçisi olduğunu söyleyerek, cenazesi için atfedilen önemi değerli bulduklarını açıkladılar.





Berlusconi'nin naaşı katedrale getirilirken, bir dönem başkanlığını yaptığı Milan futbol kulübünün taraftarları bayraklarını sallayarak, "Silvio, Silvio” ve "Sadece tek bir başkan var” tezahüratı yaptılar. Gözlemciler, meydandaki tezahüratların, bir cenaze töreninden çok bir futbol maçını andırdığına dikkat çektiler.





DW Türkçe'de yer alan habere göre hayatını kaybeden İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, çarşamba günü Milan Katedrali'nde düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.Törene Berlusconi'nin hayat arkadaşı, ailesi ve dostlarının yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni, kabine üyeleri ve milletvekilleri katıldı.89 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi için düzenlenen devlet töreni ve ilan edilen ulusal yas, İtalyan siyasetinde olduğu kadar kamuoyunda da tartışmaya yol açtı. İtalyan siyasetine damgasını vurmuş ve çoğu zaman ülkede kutuplaşmaya yol açmış bir isim olan Silvio Berlusconi'nin sevenleri kadar sevmeyenleri de var.Berlusconi karşıtları ve kimi siyasetçiler, devlet töreninin boyutunu ve özellikle törenin yapıldığı çarşamba gününün ulusal yas ilan edilmesini eleştirdi. Töreni protesto eden göstericiler de oldu.İtalya'da çok istisnai hallerde ve ancak çok sayıda ölümün olduğu felaketler sonrasında ulusal yas ilan ediliyor. Ayrıca hükümetin üç gün boyunca çalışmalarına ara verme kararı ve parlamentodaki toplantı ve oylamaların da yaklaşık bir hafta süreyle iptal edilmesi de eleştiriliyor.İtalya'nın eski bakanlarında Emma Bonino, La Republica gazetesine verdiği demeçte, "Ne kadar abartılı, tamamen yersiz" ifadelerini kullandı. La Stampa gazetesi de, "Halkı ikiye bölen yas" başlığını attı.Bu arada Katedralin önündeki meydanda binlerce kişi kurulan dev ekranlardan töreni izledi.Ailesine yakın kaynaklar Reuters'a Berlusconi'nin naaşının yakılacağını açıkladı.Silvio Berlusconi'nin Milan dışındaki villasının arazisinde kendisi ve ailesi için bir anıt mezar yaptırdığı ve küllerinin orada tutulacağı belirtildi.Berlusconi İtalya'nın en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçisi ünvanına sahip. 2011 yılında, Euro Bölgesi'nde de istikrarsızlığa yol açan borç krizi esnasında başbakanlıktan istifa etmişti.