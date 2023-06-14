Manchester United dev rakama satıldı

Sözcü'de yer alan habere göre Premier Lig devi Manchester United, Katarlı iş insanı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani’ye satıldı. ABD’li Grazer ailesi, 2005 yılında 790 milyon sterline satın aldığı Manchester United’ın hisselerini, yaklaşık 6 milyar 300 milyon dolara Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani’ye sattı.



Manchester United’ın Katarlı iş insanı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani’ye satıldığına ilişkin haberlerin ardından kulübün borsadaki hisseleri, son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. New York borsasında işlem gören kulübün hisseleri, 23,17 dolara kadar çıkarak 13 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Grazer ailesinin daha önce kulübün satışı için yaklaşık 7,5 milyar dolar talep edildiği ifade edilmişti. Ancak uzun süren pazarlıklar sonrası Grazer ailesi, istediği fiyattan yaklaşık 1 milyar dolar inerek Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani’nin verdiği rakama razı oldu.



