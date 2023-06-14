Erdoğan’dan asgari ücret, memur ve emekli maaşı açıklaması

Sözcü'de yer alan habere göre Beştepe’de gerçekleştirilen yeni dönemin ikinci kabine toplantısı 8 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;



*6 Haziran’daki toplantımızın ardından yeni kabine üyelerimizin de yemin etmesiyle ülkemize hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.



*Seçimlerin üzerinden daha 10 gün bile geçmeden yürütme organındaki tüm görevlendirmeleri süratle tamamladık. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları belirledik.



*Yaklaşık 3 ay süren belirsizliğin ardından kapanan sandıklarla birlikte yeni döneme çok kısa sürede başlamamız büyük bir gelişmedir.



“PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI AÇILMAMAK ÜZERE KAPANDI”



*Seçim sonuçlarının sona ermesinin ardından ülkeyi kimin yöneteceği ortaya çıkıştır. Milletimiz gerçekleştirilen 2 seçim sonrasında parlamenter sistem tartışmalarını açılmamak üzere kapatmıştır.



*Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız.



*Vatanımızın bekasına yönelik saldırıları daha kararlı püskürteceğiz. Türkiye’nin hak ve hukukunu küresel planda daha cesur savunacağız.



“KABUL ETMİYORUZ”



*Türkiye 2002 öncesinde her ikisinin eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı. 2002’den itibaren güven ve istikrarı tahkim eden hamlelerimizle bu açığı kapattık.



*Millet sandıkta son sözü söylemiş kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Siyaset kurumunun asli görevi seçmenin çizdiği istikamette yürümektir.



*Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir özeleştiriyle hatadan dönmektir. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz.



*Sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti’nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandıklarını iddia edecek kadar sefil hale geldiler.



*Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Gazi’nin ‘köylü milletin efendisidir’ sözünü görmezden geleceksin. Köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz.



YENİ ANAYASA ÇAĞRISI



*Darbe anayasasından kurtulalım; sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa yapalım.



ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



*Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkların ödemesini erkene alıyor, 1.4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı’ndan önce sevindiriyoruz.



*Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum.



*Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz.



*Bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneminden kısa, uzun, orta vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum.



*Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankası’ndan BDDK’ya kadar alanında temayüz etmiş isimleri görevlendirdik.



*Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasi, siyaset, iş dünyasına kadar öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir.



“KİME NE SÖZ VERDİYSEK…”



*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri 30 senedir hangi makamda olursak olalım duruşumuzu korumayı başardık.



*Gelecek 5 sene boyunca milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekle kararlıyız. Gençlerimizden kamu görevlilerine, depremzedelerimize kadar kime neyi taahhüt etmişsek inşallah tek tek gerçekleştireceğiz.



DEPREM BÖLGESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA



*Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor.



*Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor. Yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız.



*Depremden etkilenen illerde 2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası ilan ediyoruz.