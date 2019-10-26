Samanyolu Haber /Gündem / Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı açıklaması /26 Ekim 2019 18:02

Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler’den Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, cinayetin Suudi yönetiminden yetkililerin önceden planladığı bir eylem olduğunun altı çizildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini 'Suudi Arabistanlı resmi yetkililerin katılımıyla önceden planlanmış bir eylem' olarak niteledi.Daha önce "Kaşıkçı cinayeti Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz" ifadesini kullanan BM yetkilisi Callamard'dan benzer bir açıklama daha geldi.

'TİTİZLİKLE ORGANİZE EDİLDİ'

Callamard, "Titizlikle organize edilen ve hazırlanan bir özel operasyon yapıldığını biliyorum. Cinayetin bir planın parçası olduğundan hiç şüphem yok" dedi. 

Riyad'daki birçok resmi yetkilinin bu özel operasyonun organizasyonunda yer aldığını da bildiğini anlatan Callamard, "Ayrıca, yaklaşık 17 Suudi yetkilinin muhtemelen suç mahallini incelemek ve düzenlemek için cinayetten sonra oraya gitmesi de dahil olmak üzere Riyadlı yetkililerin cinayetten sonraki olaylara katıldığını da biliyorum" ifadesini kullandı. 
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