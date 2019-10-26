Dünya çocukları Avustralya'da

Avustralya’nın Melbourne kentinde dil ve kültür festivali rüzgârı esti.





Farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 2019’un son etkinliğinde çok sayıda öğrenci Melbourne’da sahneden barış mesajları verdi.





Melbourne’un gözde mekanı Convention & Exhibition Centre’de gerçekleşen programa 15 ülkeden 50’ye yakın öğrenci katıldı. Öğrenciler sergiledikleri gösterilerle seyircilerden büyük alkış aldı.





Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) çerçevesinde sahne alan öğrenciler, Avustralya'nın Melbourne şehrinde sahneden barış ve umut mesajları verdi.





2 BİN KİŞİ DİL VE KÜLTÜR FESTİVALİ'NDE BULUŞTU





Avustralya Kültürlerarası Diyalog Merkezi (AIS) ile Sirius Eğitim Kurumları ortaklaşa düzenlediği programa ülke çapından yaklaşık 2 bin kişi katıldı.





Gecenin sunuculuğunu Avustralya’nın tanınmış televizyoncularından George Donikian ve ABC televizyonundan Karen Percy yaptı.





Aborijn gruplarının yerel dans gösteri ile başlayan program tüm öğrencilerin “Dünyanın Renkleri” adlı şarkıyı seslendirmesiyle devam etti.





“BÖYLE BARIŞ DOLU BİR DÜNYA İSTİYORUZ”







Avustralya Başbakanı Scott Morrison adına geceye katılan Federal Milletvekili Jason Wood, programa katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.





Wood, “Hayal ettiğimiz gibi böyle barış dolu bir dünya istiyoruz.” dedi.





Wood, Başbakan Morrison’un etkinliğe katılamamasından üzüntü duyduğunu, fakat etkinliği organize edenlere teşekkür ettiğini aktardı.





Kazakistan'dan gelen öğrencilerin sahne performansı diğer öğrenciler gibi takdir topladı.





“ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BİZİM İÇİN BİR GÜÇ KAYNAĞI”





Etkinlik öncesi verilen resepsiyonda konuşan Victoria Eyaleti Yeşiller Partisi Lideri Shantini Ratnam, AIS’nin başka kültürlerin kendini tanıtmasına imkan sağlayan kuruluşlardan olduğuna dikkati çekti.





AIS’ın düzenlediği Ramazan iftarlarına katıldığını belirten Shantini Ratnam, farklı kültürleri bir araya getiren bu programın da iftar programlarındaki atmosferi yansıttığını söyledi.





Farklı kültürdeki insanların birbirini bu tarz etkinliklerde tanımasının önemine vurgu yapan Ratnam şöyle konuştu: “Çok kültürlülük bizim için bir güç kaynağı. AIS ve Sirius Eğitim Kurumları’nın farklı kültürleri bir araya getirilmesinden dolayı büyük minnettarlık duymaktayız. Bugün de çok kültürlülüğünün güçlenmesi ve daha da ilerlemesi için büyük katkılarda bulunduğunuzun bir göstergesidir. Daha önemlisi buraya gelen farklı insanların güvenli ve barış içinde yaşamaları için destek veriyorsunuz. Yaptığınız bu çalışmalardan dolayı size teşekkür ederim.”





IFLC'nin Avustralya ayağında sahneye çıkan öğrencelir ülkelerinin danslarından örnekler sergiledi.





Eyalet Gölge Çokkültürlülük Bakanı Milletvekili Neil Angus da konuşmasında programı düzenleyenleri tebrik ederek, kültürler arası kaynaşmayı sağlayan bu projenin çok önemli olduğunu vurguladı.





“BU TÜR PROGRAMLAR IRKÇILIĞA KARŞI MODEL OLMAKTA”





Avustralya İnsan Hakları Komisyonundan Chin Tan ise dışarıda hâlâ ırkçılığın var olduğunu ve bunun bazı kesimlerde artarak devam ettiğini söyledi.





Irk Ayrımcılığı komisyon üyesi Tan, bu tür faaliyetlerin ve programların ırkçılığın önünü keserek örnek bir model teşkil ettiğini ifade etti.







“YAŞ İLERLEDİKÇE DİL VE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ ARTIYOR”





Federal Kraliyet Komisyon üyesi emekli Federal Hakim Tony Pagone de geceye katılanlar arasındaydı.







İnsanın kendi dil ve kültürünü öğrenmesinin önemine dikkati çeken Hakim Tony Pagone, bir insanın yaşı ilerledikçe çocuklaştığını söyledi.

Tony Pagone, "İnsanlar yaşlandıkça çocuklukta öğrendiği dile geri dönüyor. Dilinizi ve kültürünüzü bilmenin önemini yaşlandıkça daha da anlıyorsunuz. Buna ihtiyaçta daha da artıyor. Dolasıyla bu programlar da bunun için büyük bir önem arz etmektir." dedi.





“BU MİSYONA İNANIYORUM VE SAVUNUYORUM”





"Bu programlar beni hayal ettiğim dünyaya götürüyor." diyen Melbourne Belediyesi meclis üyesi Susan Riley, daha önce dil-kültür festivaline katıldığını ve memnun ayrıldığını belirterek, “Daha önceki etkinlikten memnun ayrıldığım için yine bu gece buradayım.” şeklinde konuştu.







Bu misyona inandığını söyleyen Riley konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu misyonu savunuyorum. Çünkü, beni hayal ettiğim dünyayı götürüyorlar.” ifadelerini kullandı.







IFLC ekibi, Avustralya’daki son programı ile 2019 yılı içinde dünyanın farklı ülkelerinde toplam 14 gösteri düzenlemiş oldu.