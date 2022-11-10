Bitcoin çakıldı!

Bu gelişmelerle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22'yi aştı. Öte yandan Bitcoin'in piyasa hakimiyeti de yüzde 36,54'e geriledi.
ETHEREUM DA ÇAKILDI
Ethereum da BTC gibi düşüşten sert etkilendi.
ETH'nin fiyatı yüzde 11 gerileyerek bin 176 dolar oldu. Ethereum gece saatlerinde bin 87 dolara kadar indi.
RİPPLE VE DOGECOİN DE SERT DÜŞTÜ
Ripple ve Dogecoin de düşen kripto paralar arasında yer aldı.
XRP yüzde 9,6 düşerek 35,6 cente inerken DOGE ise yüzde 6,8 gerileyerek 8,1 centi gördü.
RİSK İŞTAHI AZALDI
Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikle küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını söyledi.