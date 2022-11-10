Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin çakıldı! /10 Kasım 2022 11:45

Bitcoin çakıldı!

Kripto para piyasalarının istikrarına yönelik endişeler gündemin üst sıralarına yerleşti. Bitcoin'in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22'yi aştı.

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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance dün rakibi FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyururken, ABD'de FTX'in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiğini araştırmak üzere soruşturma açıldığı bildirildi.

Bu gelişmelerle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22'yi aştı. Öte yandan Bitcoin'in piyasa hakimiyeti de yüzde 36,54'e geriledi.

ETHEREUM DA ÇAKILDI

Ethereum da BTC gibi düşüşten sert etkilendi.

ETH'nin fiyatı yüzde 11 gerileyerek bin 176 dolar oldu. Ethereum gece saatlerinde bin 87 dolara kadar indi.

RİPPLE VE DOGECOİN DE SERT DÜŞTÜ

Ripple ve Dogecoin de düşen kripto paralar arasında yer aldı.

XRP yüzde 9,6 düşerek 35,6 cente inerken DOGE ise yüzde 6,8 gerileyerek 8,1 centi gördü.

RİSK İŞTAHI AZALDI

Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikle küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını söyledi.
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