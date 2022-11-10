Bitcoin çakıldı!

ETHEREUM DA ÇAKILDI





Ripple ve Dogecoin de düşen kripto paralar arasında yer aldı.

RİSK İŞTAHI AZALDI

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance dün rakibi FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyururken, ABD'de FTX'in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiğini araştırmak üzere soruşturma açıldığı bildirildi.Bu gelişmelerle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22'yi aştı. Öte yandan Bitcoin'in piyasa hakimiyeti de yüzde 36,54'e geriledi.Ethereum da BTC gibi düşüşten sert etkilendi.ETH'nin fiyatı yüzde 11 gerileyerek bin 176 dolar oldu. Ethereum gece saatlerinde bin 87 dolara kadar indi.XRP yüzde 9,6 düşerek 35,6 cente inerken DOGE ise yüzde 6,8 gerileyerek 8,1 centi gördü.Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikle küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını söyledi.