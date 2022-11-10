Hocaefendi Hizmet'le ilgili araştırma yapanların sorularını cevapladı

Fethullah Gülen Hocaefendi Amerika’nın farklı eyaletlerinden gelen ve Hizmet Hareketi hakkında çalışma yapan Amerikalı misafirlerini ağırladı.





Peace Island New York'un çok sayıda ortak kuruluşla birlikte düzenlediği çalıştaya iştirak eden Hocaefendi, katılımcıların sorularını yanıtladı.







Hocaefendi, misafirlerinden gelen soruları yanıtladığı toplantıda, Düşünce ve Aksiyon Arasında Fethullah Gülen’in Entelektüel Biyografisi kitabını yazan ABD’li Profesör Ori Soltes'i de kabul etti.





Kitabın lansmanı ile ilgili bilgilendirilen Hocaefendi, memnuniyetini dile getirdi ve şunları söyledi; ''Her şeye rağmen biz, biz olarak kalmamız lazım. Hizmet insanının her şart altında kendine yakışanı yapması gerekir.”



