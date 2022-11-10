Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'ten ürküten 'İşsizlik' rakamı /10 Kasım 2022 11:47

TÜİK'ten ürküten 'İşsizlik' rakamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında işsizlik oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1'e yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.

Buna göre,  eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

Böylece ağustos ayında yüzde 9,6'ya inen işsizlik oranı eylülde yeniden çift haneye çıktı.

İSTİHDAM EDİLENLERİN ORANI AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı Eylül'de bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 19,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI ARTTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı eylül ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 20,3 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.
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