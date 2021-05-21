Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'deki düşüş 10 günde 20 bin doları buldu /21 Mayıs 2021 12:44

Bitcoin'deki düşüş 10 günde 20 bin doları buldu

Bitcoin'de görece güç endeksi aşırı satılmış duruma işaret ederken 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük ortalamayı aşağı yönlü kesmeye doğru ilerliyor.

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Tesla CEO'su Elon Musk’ın Bitcoin ile ilgili açıklamaları ve Çin’in finansal kuruluşlara kripto para işlemi gerçekleştirme yasağından sonra düşüş eğilimine giren Bitcoin, son 10 günde 20 bin dolara yakın değer kaybetti.

Mayıs ayında 59 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, düşüş dalgasıyla beraber yüzde 30’dan fazla değer kaybına uğradıktan sonra üç gündür 40 bin dolar sınırında dalgalı bir seyir izliyor.

Herhangi bir varlığın aşırı alınmış ya da aşırı satılmış olduğunu anlamak için kullanılan 14 günlük görece güç endeksi göstergesi Bitcoin’in şu an için aşırı satılmış durumda olduğuna işaret ediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, 40 bin dolar Aralık-Ocak döneminde yaşanan yükselişte direnç olarak rol oynadıktan sonra Şubat ayında bu seviyenin kırılmasıyla Bitcoin bir daha hiç bu kadar düşük bir seviyeye gerilememişti.

Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalaması da şuan tam 40 bin dolar seviyesinde bir destek oluştururken, 50 günlük ortalama da 100 günlüğü aşağı doğru kesmeye doğru ilerliyor.

Görece güç endeksi Bitcoin aşırı satılmış durumda ve fiyatların yükselebilme ihtimali olduğuna işaret ederken, hareketli ortalamalardaki desteklerin altına sarkılması ve aşağı yönlü kesişimlerin gerçekleşmesi düşüş trendinin başlayabileceğinin sinyalini verebilir
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