'Bize ağaç kabuğu yedirmeye çalışanlara karşı çıkmalıyız'

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan KHK'lı ihraç psikolog Nezir Dorak bir düğün günü halay çekerken ihraç olduğunu öğreniyor. Yaşadıklarına inanamayan ve o gün uykuları kaçan ihraç psikolog şimdilerde kardeşleriyle birlikte solucan gübresi işi yaparak geçimini sağlıyor. Aynı zamanda özel bir firmada psikolojik danışmanlık hizmeti de veren Nezir Dorak "Hayata küsmüyorum. Haklarımı aramak için mücadele ediyorum. Kimse bana ağaç kökü yediremez" diyor.

Kamuda 21 yıldır psikolojik danışman olarak görev yapan Dorak hala neden ihraç edildiğini bilmiyor.

Neden atıldığını aradan geçen şu zamana kadar hala öğrenemediğini belirten Dorak "Bir düğün günü halay çekerken bir arkadaşım yanıma geldi ihraç edildiğimi söyledi. O gün okula gidememenin sıkıntısını sancısını yaşadım" diye konuştu.





"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ KİMSE ELİMDEN ALAMAZ"





Kendisinin sadece devlet memurluğu görevinin son erdiğini belirten Dorak "Devlet bana verdiği maaşı kesti. Kadroyu elimden aldılar. Öğretmenlik mesleğimi, psikolojik danışmanlık mesleğimi kimse elimden alamaz" ifadelerini kullandı.





BİZE AĞAÇ KABUĞU YEDİRMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI ÇIKMALIYIZ"





Başımıza daha kötü ne gelebilir ki" diyerek hala mücadeleden korkan KHK'lılara çağrıda bulunan ihraç Psikolog Dorak şunları söyledi: "Mesleğimizden ihraç edildik. Açlığa mahkum edildik. pasaportlarımız elimizden alındı. Tüm haklarımız elimizden alındı. Bankalar bile bize kredi kartı vermiyor. Bize ağaç kabuğu yediren zihniyete karşı çıkmalıyız. Bu haksızlığı adaletsizliği kabul etmemeliyiz. Bu hukuksuzluğu dile getirmeliyiz. Bu illaki sokağa çıkalım eylem yapalım yakalım yıkalım değil"