Samanyolu Haber /Spor / BJK'de seçim heyecanı başladı /29 Mayıs 2022 12:38

BJK'de seçim heyecanı başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu başladı. Siyah-beyazlı kulübün seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen, başkanlık için mücadele ediyor.

SHABER3.COM

Beşiktaş Kulübü'nde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılan genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Kongrede, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ve başkan adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olabilmek için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 15 bin 512 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Ahmet Nur Çebi beyaz, Fuat Çimen ise yeşil renkli pusulayla yarışacak.

Genel kurulda üyeler 20 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak. Kongrede ayrıca denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

Fuat Çimen:

Asıl üyeler: Haldun Boz, Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek

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