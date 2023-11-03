Blinken: Gazze'deki sivilleri korumak için daha fazlası yapılmalı

İsrail, Gazze'ye gıda ve ilaç taşıyan 260'tan fazla kamyonun girmesine izin verdi ancak yardım görevlileri bunun yeterli olmadığını söylüyor. İsrailli yetkililer, Hamas'ın askeri kullanım için yakıt stokladığını ve yeni sevkiyatları da çalacağını söyleyerek yakıtın girişine izin vermedi.





Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki Filistinli sivilleri korumak için daha fazlasının yapılması gerektiğini ve bu olmadan barış yapılacak bir ortak bulunamayacağını belirtti.Tel Aviv'de gazetecilere konuşan Blinken Gazze'ye giren insani yardımı bir an evvel ve ciddi miktarda artırmaları gerektiğini vurguladı.İsrail-Filistin geriliminde iki devletli çözüme doğru ilerlemenin kritik önemde olduğunu ve bunun güvenlik ve demokratik bir İsrail ile bağımsız bir Filistin için tek yol olduğunu vurgulayan Blinken, Gazze'de Hamas yönetiminin devam edemeyeceğini ve İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini bildiklerini belirtti.Blinken, İsrail'deki savaş kabinesi ile daha geniş görüşmelere başlamadan önce ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kapalı kapılar ardında bir araya geldi.Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby de ABD'nin genel bir ateşkesi değil, "geçici ve yerel" bir duraklamayı savunduğunu söylemişti.Blinken'in savaşın başlamasından bu yana İsrail'e yaptığı üçüncü ziyaretin ardından Ürdün'ün başkenti Amman'ı ziyaret etmesi planlanıyor.İsrail-Hamas savaşı sonrası 7 bölge ülkesine giden ancak Türkiye'ye gelmeyen Blinken'ın 5 Kasım'da Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.Diplomatik kaynaklara göre Blinken, göreve gelmesinin ardından ikinci kez Türkiye'yi ziyaret edecek.İlk olarak 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'ye gelen ABD'li Bakan, İsrail-Hamas savaşının ardından ilk kez Ankara'yı ziyaret etmiş olacak.İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze üzerindeki bombardımanını sürdürüyor. Öte yandan çatışmanın başka cephelere de sıçrayabileceğine dair endişeler de giderek artıyor. Hamas'ın İran destekli müttefiki Hizbullah, perşembe günü İsrail'in kuzeyindeki İsrail askeri mevzilerine insansız hava araçları, havan topu ateşi ve intihar uçaklarıyla saldırdı. İsrail ordusu, savaş uçakları ve helikopterlerle misilleme yaptığını söyledi ve sözcü Tuğamiral Daniel Hagari, Hizbullah saldırılarında sivillerin yaralandığını duyurdu.Gazze Sağlık Bakanlığı şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 9 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ve 32 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.İsrail tarafında bin 400'den fazla kişi öldü, yaklaşık 240 kişi de rehin alındı ve 5 bin 400 civarında kişi de yaralandı. Gazze'de kara operasyonunun başlamasından bu yana 24 İsrail askeri öldürüldü.