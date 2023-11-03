Hizbullah lideri Nasrallah: Tüm seçenekler masada

İsrail ile Hamas arasında çatışmaların başlamasından bu yana neredeyse her gün İsrail ile Lübnan sınırında da askeri gerginlik yaşanıyor. İran destekli Hizbullah milislerinin Hamas'a destek için yeni bir cephe açarak, Lübnan'ı da savaşa çekmesinden kaygı duyuluyor.





Öncellikle Gazze'ye açılan savaşı sona erdirmeyi hedeflediklerini belirten Nasrallah, ikinci hedeflerinin ise Filistinlilerin çıkarına olacak şekilde, Gazze'deki savaşı Hamas'ın kazanmasını sağlamak olduğunu belirtti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırıları sonrasında Hamas ile İsrail arasında başlayan çatışmalara ilişkin yaptığı ilk açıklamada Hamas'a desteğini yinelerken, savaşın yayılabileceği tehdidinde bulundu.Nasrallah, televizyondan yayınlanan konuşmasında Hizbullah'ın "8 Ekim'de zaten bu savaşa katıldığını" belirtti. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını başlatmasından bir gün sonra İran destekli Hizbullah milisleri Lübnan'dan İsrail'e saldırı düzenlemişti. "Bazıları bizim cephede yaşananları hafif bulabilir ancak nesnel olarak bakarsanız, önemli ve çok büyük olduğunu görürsünüz" diye konuşan Nasrallah, Lübnan cephesinin İsrail ordusunun üçte birinin Lübnan sınırına çektiğini öne sürdü.Nasrallah, "Lübnan cephesinin tüm seçeneklere açık ve tüm seçeneklerin masada" olduğunu belirterek, çatışmaların yayılmasını "gerçekçi bir olasılık" olarak değerlendirdi. Savaşın yayılmasının Gazze Şeridi'ndeki savaşın gidişatı ile İsrail'in Lübnan'a karşı tutumuna bağlı olacağını kaydeden Hizbullah lideri, İsrail'in Lübnan'a bir saldırı düzenlemesi halinde, bunun "varoluşunun en büyük aptallığı" olacağını da sözlerine ekledi.Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını artırabileceği veya savaşın yayılmasına yol açabileceği kaygısıyla Nasrallah'ın konuşması merakla bekleniyordu.Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılardan da övgüyle söz eden Nasrallah, saldırı kararını "akıllıca, cesur ve doğru zamanda" olarak nitelendirdi. Saldırının ilk dakikalarında bile "düşmanın dikkatinin dağıldığını, kaybettiği ve şaşırdığını" belirten Nasrallah, bu saldırının "yeni bir tarihi dönem" başlattığını vurguladı.Hamas'ın "Aksa Tufanı" olarak nitelendirdiği saldırının "yüzde yüz Filistinliler tarafından planlandığını" vurgulan Hizbullah lideri, operasyonun "direniş ekseninden" gizli tutulduğunu aktardı. Nasrallah, bu operasyondan kimsenin haberinin olmamasının, saldırının Filistinliler tarafından planlandığını kanıtladığını da sözlerine ekledi.Gazze'de yaşananlardan ABD'yi sorumlu tutan Nasrallah, ABD'nin "en büyük iblis" olduğunu savundu. ABD'nin "Hiroşima'dan Vietnam'a, Afganistan'a kadar bütün katliamların baş sorumlusu" olduğunu ifade eden Nasrallah, "Bu saldırganlığın bedelini ödemesi gerekir" şeklinde konuştu. Nasrallah, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde ABD ve çıkarları ile askerlerinin kurban ve en büyük kaybeden olacağını da sözlerine ekledi.İsrail'in ABD'ye "alet" olduğunu savunan Nasrullah, "Kim bölgesel savaşı engellemek isterse, derhal Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığa son vermelidir" şeklinde konuştu.İsrail'in Gazze Şeridi'nde erişemeyeceği hedefler izlediğini belirten Nasrallah, bir aydan beri İsrail'in askeri hiçbir başarı elde etmediğini öne sürdü.İran destekli Lübnan merkezli Hizbullah, ABD ve Almanya gibi birçok ülke tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor.