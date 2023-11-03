Samanyolu Haber /Ekonomi / S&P’den dolar tahmini: 2024’te 40 liraya ulaşacak /03 Kasım 2023 22:31

S&P’den dolar tahmini: 2024’te 40 liraya ulaşacak

Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor’s, 2024 yılında doların 40 liraya ulaşmasını beklediğini açıkladı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre ABD’li kredi değerlendirme kuruluşu S&P, 2024 yılı için dolar/TL tahmininde bulundu. S&P, doların 2024’te 40 liraya ulaşmasını bekliyor.

BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 2.3 OLARAK BELİRLEDİ

S&P, Türkiye büyüme beklentileri 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi. Kurum dolar/TL’nin ise 2024’te 40’a ulaşmasını bekliyor. Kurumun ortalama TÜFE tahminleri ise 2023 için yüzde 53, 2024 için yüzde 48 oldu.

DENGESİZLİKLER BİR PARÇA DÜZELDİ

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Global Ratings, para politikası ve regülasyonlarda normalleşme sayesinde Türk bankacılık sektöründeki dengesizliklerin bir parça düzeldiğini belirtti.

SIKILAŞTIRMA POLİTİKALARININ DEVAM ETMESİ İSTENDİ

Kurum, yeni ekonomi ekibinin kademeli politika sıkılaştırmasına ve ortodoks olmayan politikalardan dönüşe devam etmesi durumunda Türk ekonomisinin orta vadede yeniden dengelenebileceğine dikkat çekti.

ORTODOKS POLİTİKALARDAN DÖNÜŞ İSTİKRARA ZARAR VEREBİLİR

Kurumun değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: “Jeopolitik riskler veya mevcut ortodoks politikalardan geri dönüş finansal istikrara zarar verebilir. Bu, daha zayıf yabancı ve yurtiçi güvenini yansıtmak, mevduat dolarizasyonunda yeniden artış ve lira üzerinde ek baskı şeklinde kendini gösterebilir. Ek faiz artışlarını içeren baz senaryomuzda önümüzdeki çeyreklerde nominal kredi büyümesinin keskin bir şekilde düşmesini bekliyoruz.”
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