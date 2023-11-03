S&P’den dolar tahmini: 2024’te 40 liraya ulaşacak

Bold Medya'da yer alan habere göre ABD’li kredi değerlendirme kuruluşu S&P, 2024 yılı için dolar/TL tahmininde bulundu. S&P, doların 2024’te 40 liraya ulaşmasını bekliyor.





S&P, Türkiye büyüme beklentileri 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi. Kurum dolar/TL’nin ise 2024’te 40’a ulaşmasını bekliyor. Kurumun ortalama TÜFE tahminleri ise 2023 için yüzde 53, 2024 için yüzde 48 oldu.





Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Global Ratings, para politikası ve regülasyonlarda normalleşme sayesinde Türk bankacılık sektöründeki dengesizliklerin bir parça düzeldiğini belirtti.





Kurum, yeni ekonomi ekibinin kademeli politika sıkılaştırmasına ve ortodoks olmayan politikalardan dönüşe devam etmesi durumunda Türk ekonomisinin orta vadede yeniden dengelenebileceğine dikkat çekti.





Kurumun değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: “Jeopolitik riskler veya mevcut ortodoks politikalardan geri dönüş finansal istikrara zarar verebilir. Bu, daha zayıf yabancı ve yurtiçi güvenini yansıtmak, mevduat dolarizasyonunda yeniden artış ve lira üzerinde ek baskı şeklinde kendini gösterebilir. Ek faiz artışlarını içeren baz senaryomuzda önümüzdeki çeyreklerde nominal kredi büyümesinin keskin bir şekilde düşmesini bekliyoruz.”