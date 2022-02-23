Samanyolu Haber /Gündem / Blinken-Lavrov görüşmesi iptal edildi /23 Şubat 2022 12:56

Blinken-Lavrov görüşmesi iptal edildi

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararı almasının ardından Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden siyasi kriz boyut atladı

SHABER3.COM

AB ülkeleri ve ABD'den söz konusu karar ilişkin sert tepkiler ve yaptırım açıklamaları art arda gelirken, Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasında dair talebi Federal Meclis tarafından onaylandı. Böylece Rus ordusunun Ukrayna’nın Donbas bölgesinde konuşlanması için hiçbir engel kalmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını bildirdi. 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile perşembe günü yapılması planlanan görüşmeyi iptal etti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan NATO çağrısı geldi. Bodnar, "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını bildirdi.


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