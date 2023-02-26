Bloomberg'ten Merkez Bankası iddiası: Seçim öncesi bankalara dolar baskısı

Bloomberg, Merkez Bankası'nın seçim öncesi bankalara dolar baskısında bulunduğunu iddia etti.





Türkiye’de iktidar yüksek enflasyona rağmen faiz indirirken TL’nin mevcut değerini korumaya çalışma politikası çerçevesinde, Merkez Bankası’nın ticari bankaları yurtdışına döviz yollamama konusunda uyardığı iddia edildi.





Bloomberg International’ın haberinde, döviz işlemleri üzerindeki incelemelerin seçim öncesinde yoğunlaştığı öne sürüldü.





‘TL’Yİ KORUMA AMAÇLI’

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, Türkiye’deki ticari bankaların 2023 yılının ilk altı haftasında net olarak 2.3 milyar doları yurtdışındaki mevduat hesaplarına aktardığı, Merkez Bankası uyarısının da bunun üzerine geldiği belirtildi. Bu durumu “Merkez Bankası’nın TL’yi korumak için attığı son adım” olarak niteleyen Bloomberg, “Nakit para çıkışları, mayıs ayında düzenlenmesi beklenen seçimler öncesinde TL’yi istikrarlı, enflasyonu da kontrol altında tutma çabalarına zarar veriyor” yorumu yaptı.