BM: 100 milyondan fazla insan yerinden edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, dünya çapında yerinden edilmiş insanların sayısında önemli bir artışa neden oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Çatışmalardan, şiddetten, insan hakları ihlallerinden ve zulümden kaçmak zorunda kalan insan sayısı tarihte ilk kez 100 milyonu aştı" denildi. Açıklamada söz konusu sayının dünya nüfusunun yüzde birinden fazlasını oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Gelişmeyi, "Asla kırılmaması gereken bir rekordu" sözleriyle değerlendiren Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi şöyle konuştu:

"Bu, yıkıcı çatışmaları çözmek ve önlemek, zulmü sona erdirmek ve masum insanları kaçmaya zorlayan sebeplerle mücadele etmek için bir uyarı çağrısı olmalı."

Ukrayna savaşı mültecilerin sayısını körükledi





BM verilerine göre 2021 yılı sonuna kadar dünya çapında yerinden edilmiş insan sayısı 90 milyona çıkarken, Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar büyük ölçüde bu artışın nedeni olarak gösterildi. Yapılan açıklamada Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle sayının hızla arttığı ifade edildi.





Grandi, Ukrayna'da bu yıl 8 milyon insanın ülke içinde, 6 milyondan fazla insanın da ülke sınırları dışına kaçmak zorunda kaldığına işaret ederek, Ukrayna'daki savaştan kaçanların durumlarına yönelik uluslararası tepkiyi ise son derece olumlu olarak nitelendirdi.



