Samanyolu Haber /Gündem / ByLock'ta flaş gelişme: BM, ByLock Raporunu değerlendirmeye aldı /19 Aralık 2021 14:22

ByLock'ta flaş gelişme: BM, ByLock Raporunu değerlendirmeye aldı

Türkiye'de on binlerce insanın terör örgütü üyesi ilan edilip, cezaevine konmasının gerekçesi sayılan Bylock hakkında Birleşmiş Milletler (BM) önemli bir adım attı. BM, HRD e. V. İnsan Hakları Derneği ve Mağdur Emekçiler Platformu'nun hazırladığı Bylock raporunu değerlendirmeye aldı ve internet sitesinde yayınladı.

SHABER3.COM

İnsan Hakları Derneği HRD e.V.  ve Mağdur Emekçiler Platformu (VLP), Birleşmiş Milletlere Litvanya’nın Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) prosedürü için bir rapor sundular. Litvanya’nın ByLock iletişim aplikasyonunun verilerinin korunmasına ilişkin sorumluluğuna dikkat çeken rapor,  BM tarafından değerlendirmeye alınarak yayınlandı.


Litvanya’nın Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) sürecine sunulan ve ByLock iletişim aplikasyonunun verilerinin korunmasına ilişkin Litvanya’nın sorumluluğuna dikkat çeken rapor Ocak 2022’de ele alınacak. Rapor, binlerce kişisel verinin devletler arası adli yardımlaşma olmadan Türk istihbaratı tarafından elde edildiğine dikkat çekerken ByLock verilerinin delil olamayacağını tekrar vurguluyor.


BM’ye üye ülkelerinin insan hakları alanındaki gelişmeler her beş yılda gerçekleştirilen özel oturumlarla ele alınmaktadır. Ülkelerin 5 yıllık insan hakları karnesi olarak da adlandırılabilecek UPR mekanizmasına Sivil Toplum Kuruluşları da katkı sunulabiliyor.

BM'NİN WEB SİTESİNDE YAYINLANDI

‘ByLock: Ulusal ve Uluslararası Bilgi İletişim Kanunları/Sözleşmeleri/Antlaşmaları çerçevesinde Litvanya’nın Sorumlulukları’ başlıklı rapor, BM’nin ilgili mekanizmaları tarafından kabul edilerek yine BM’nin web sitesinde yayınlandı.

HRD Dernek Başkanı Muammer Burtaçgiray yaptığı açıklamada, 2016 sonrasında Türkiye’de yaşanmakta olan mağduriyetlerin ana gerekçelerinden biri olan WhatsApp, Telegram ve Viber gibi bir iletişim aplikasyonu olan ByLock iddiasının çürütülmesi ve hukuki nitelik taşımayan delil olduğunun kabul edilmesi için dernek olarak çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.

HRD Hukuk Komisyonu adına haber portalimize açıklamada bulunan Akademisyen Avukat M.Yaşar Demircioğlu ise, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’in önceki kararları doğrultusunda, ayrıca, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Direktifi ve Litvanya’nın Siber Kanunları çerçevesinde Litvanya’nın pozitif sorumluluklarının BM tarafından da değerlendirilmiş olmasının önemli olduğuna işaret etti. 

Genel Sekreter ve eski Diplomat Oğuzhan Albayrak ise, 26 Ocak 2022’de yapılacak oturum ile kabul edilecek Litvanya’nın 3. Dönem UPR’si sonrasında 5 yıl boyunca ByLock verilerinin korunamayışı ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde Litvanya’nın sorumluluklarını kararlı bir şekilde BM ve Litvanya’nın gündeminde tutmaya devam edeceklerini kaydederek, gerek HRD olarak Litvanya’da sürdürülen davaları gerek AİHM nezdindeki süreçleri dikkatlice takip ettiklerini belirtti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ByLock'ta flaş gelişme: BM, ByLock Raporunu değerlendirmeye... Sonraki Haber >>

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:30