ByLock'ta flaş gelişme: BM, ByLock Raporunu değerlendirmeye aldı

İnsan Hakları Derneği HRD e.V. ve Mağdur Emekçiler Platformu (VLP), Birleşmiş Milletlere Litvanya’nın Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) prosedürü için bir rapor sundular. Litvanya’nın ByLock iletişim aplikasyonunun verilerinin korunmasına ilişkin sorumluluğuna dikkat çeken rapor, BM tarafından değerlendirmeye alınarak yayınlandı.











Litvanya’nın Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) sürecine sunulan ve ByLock iletişim aplikasyonunun verilerinin korunmasına ilişkin Litvanya’nın sorumluluğuna dikkat çeken rapor Ocak 2022’de ele alınacak. Rapor, binlerce kişisel verinin devletler arası adli yardımlaşma olmadan Türk istihbaratı tarafından elde edildiğine dikkat çekerken ByLock verilerinin delil olamayacağını tekrar vurguluyor.









BM’ye üye ülkelerinin insan hakları alanındaki gelişmeler her beş yılda gerçekleştirilen özel oturumlarla ele alınmaktadır. Ülkelerin 5 yıllık insan hakları karnesi olarak da adlandırılabilecek UPR mekanizmasına Sivil Toplum Kuruluşları da katkı sunulabiliyor.







BM'NİN WEB SİTESİNDE YAYINLANDI





‘ByLock: Ulusal ve Uluslararası Bilgi İletişim Kanunları/Sözleşmeleri/Antlaşmaları çerçevesinde Litvanya’nın Sorumlulukları’ başlıklı rapor, BM’nin ilgili mekanizmaları tarafından kabul edilerek yine BM’nin web sitesinde yayınlandı.





HRD Dernek Başkanı Muammer Burtaçgiray yaptığı açıklamada, 2016 sonrasında Türkiye’de yaşanmakta olan mağduriyetlerin ana gerekçelerinden biri olan WhatsApp, Telegram ve Viber gibi bir iletişim aplikasyonu olan ByLock iddiasının çürütülmesi ve hukuki nitelik taşımayan delil olduğunun kabul edilmesi için dernek olarak çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.





HRD Hukuk Komisyonu adına haber portalimize açıklamada bulunan Akademisyen Avukat M.Yaşar Demircioğlu ise, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’in önceki kararları doğrultusunda, ayrıca, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Direktifi ve Litvanya’nın Siber Kanunları çerçevesinde Litvanya’nın pozitif sorumluluklarının BM tarafından da değerlendirilmiş olmasının önemli olduğuna işaret etti.





Genel Sekreter ve eski Diplomat Oğuzhan Albayrak ise, 26 Ocak 2022’de yapılacak oturum ile kabul edilecek Litvanya’nın 3. Dönem UPR’si sonrasında 5 yıl boyunca ByLock verilerinin korunamayışı ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde Litvanya’nın sorumluluklarını kararlı bir şekilde BM ve Litvanya’nın gündeminde tutmaya devam edeceklerini kaydederek, gerek HRD olarak Litvanya’da sürdürülen davaları gerek AİHM nezdindeki süreçleri dikkatlice takip ettiklerini belirtti.