Samanyolu Haber /Dünya / BM’den acil ateşkes çağrısı: Gazze yaşanmaz hale geliyor /14 Ekim 2023 23:08

BM’den acil ateşkes çağrısı: Gazze yaşanmaz hale geliyor

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar için ateşkes çağrısında bulundu. BM Lübnan Geçici Barış Gücü, bölgede herhangi bir sivilin can kaybının "trajedi" olarak değerlendirildiği ve her zaman bunun önlenmesinin önemli olduğunu bildirdi. BM yetkilisi Martin Griffiths de İsrail’in kara harekatı hazırlığı yaptığı Gazze Şeridi için "Gazze yaşanmaz hale geliyor" ifadesini kullandı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarla ilgili bugün iki önemli açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail arasındaki “Mavi Hat” olarak tanımlanan sınır bölgesinde karşılıklı saldırıların ardından ateşkes çağrısında bulundu.

Barış gücünün X hesabından yapılan açıklamada Lübnan ve İsrail arasındaki “Mavi Hat” olarak tanımlanan sınır bölgesinde dün karşılıklı yoğun ateş açıldığı, herhangi bir sivilin can kaybının “trajedi” olarak değerlendirildiği ve her zaman bunun önlenmesinin önemli olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Herkesi ateşkese ve barışı koruma görevlileri olarak çözüm bulmamıza yardımcı olmamıza izin vermeye çağırıyoruz. Hiç kimse daha fazla insanın yaralandığını veya öldürüldüğünü görmek istemez.”

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths de İsrail – Hamas savaşındaki gelişmeleri değerlendirerek, “Gazze yaşanmaz hale geliyor” ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Martin Griffiths, İsrail’deki ailelerin 7 Ekim’de yapılan saldırının etkisini atlatmaya çalışırken, Gazze’de ailelerin bombalandığını, elektrik, su, gıda ve yakıt olmadığını bildirdi. Filistin topraklarında ve İsrail’de sivillerin acılarla dolu bir hafta geçirdiğini ifade eden Griffiths, “Korkarım en kötüsünü henüz görmedik” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze’deki hastanelerde ilaçların azaldığını ve morgların taştığını belirten Graffiths, “Tüm mahalleler yerle bir edilmiş durumda” açıklamasında bulundu. Griffiths, “Gazze’deki kritik durum hızlıca yaşanmaz hale geliyor” ifadesini kullanarak bölgedeki çatışmanın yayılma riskine karşı uyardı. Sivillerin ve sivil altyapıların korunması gerektiğinin altını çizen Griffiths, “Geçen hafta insanlık için bir sınavdı ve insanlık sınavı geçemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

CNN, SİVİLLERİN VURULDUĞU BÖLGENİN KONUMUNU BELİRLEDİ

Diğer yandan, Amerikan yayın kuruluşu CNN, Gazze Şeridi’nden çıkmaya çalışan sivillerin hedef alındığını gösteren videoların konumlarını belirlediğini duyurdu. Sivillerin Gazze’den çıkmak için kullandığı tahliye yolunun bombalandığı videolarda çok sayıda can kaybı ve büyük yıkım olduğunun görüldüğü aktarıldı. Aralarında çocuklara ait olanların da bulunduğu cesetlerin bazılarının çok kötü şekilde yandığı kaydedildi.
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