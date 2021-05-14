BM’den “Derhal durdurun” çağrısı

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı yoğun saldırıların ardından BM Genel Sekreteri Guterres, çok fazla masum sivil öldüğüne dikkat çekerek, Gazze ve İsrail’deki düşmanlıkların derhal durdurulması için çağrıda bulundu.





BÖLGEDEKİ RADİKALLEŞMEYİ ARTIRIR

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı harekatın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından açıklamada bulundu. “Gazze ve İsrail’deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum” diyen Guterres, “Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail’deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir” ifadelerine yer verdi.





BMGK, FİLİSTİN İÇİN TOPLANACAK

İsrail’in Filistinlilere saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Gazze’ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı. ABD’nin BMGK’nin cuma günü toplanmasına itirazının ardından Konsey, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin pazar günü açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı. ABD, BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus’un cuma günü toplantı yapılması talebine “gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı” gerekçesiyle itiraz etmişti.