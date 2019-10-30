Samanyolu Haber /Gündem / BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'ye geliyor /30 Ekim 2019 00:17

BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'ye geliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 31 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak üzere 31 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, "Genel Sekreter, perşembe günü İstanbul'da olacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak" dedi.

Haq, Guterres'in, en az gelişmiş ülkelere destek vermek için Gebze'de kurulan Teknoloji Bankası'nı da ziyaret edeceğini söyledi.
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