Irak'taki gösterilerde bir günde 18 ölüm...

Irak’ın Kerbela kentinde dün düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde en az 18 kişi öldü. Ülkede gösterilerin başladığı 1 Ekim’den bu yana en az 250 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.





Irak’ta Cuma gününden bu yana yoğunlaşan hükümet karşıtı gösterilerde Kerbela kentinde dün akşam en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre, 800’den fazla kişi de yaralandı.





Olaylar sırasında polisin ve maskeli kişilerin göstericilere ateş açtığı bildirildi.





Kerbela’da üniversite öğrencileri ve lise öğrencileri de protestolara katıldı. Olaylara müdahaleye gelen askerler, lise öğrencilerini döverken görüntülendi.





Ülkede hükümet karşıtı gösterilerin başladığı 1 Ekim’den bu yana en az 250 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.





Gösterilerin yoğunlaştığı kentlerden biri olan başkent Bağdat’ta dün güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı. En az iki göstericinin öldüğü, 100’den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. Kentte dört gündür devam eden gösterilerin ardından gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.





YOLSUZLUK VE EKONOMİK SIKINTILAR





Yolsuzluk ve işsizliğin yanı sıra elektrik, su gibi kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto için başlayan gösterilerde Başbakan Adil Abdülmehdi hükümeti ve siyasetçiler yolsuzlukla suçlanıyor.





Şii lider Mukteda Sadr, Başbakan Abdülmehdi’ye erken seçim ilan etme çağrısı yaptı.

Irak’ta Başbakan Abdülmehdi’nin ülkede bir dizi reform yapılacağı sözü vermesi ve pazartesi günü bazı reformları meclisten geçirmesi de gösterilerin sona ermesini sağlamadı. Irak parlamentosunda grubu bulunan partiler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Başbakan’ın açıkladığı reformların çoğu hayata geçirilemiyor.





PETROL ZENGİNİ IRAK





Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ikinci büyük ülkesi olan Irak’ta her beş kişiden biri yoksul. Dünya Bankası’nın verilerine göre, ülkede gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 25 olduğu belirtiliyor.





Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre de Irak dünyada yolsuzluğun en yaygın olduğu 12’inci ülke konumunda bulunuyor.