Samanyolu Haber /Dünya / BM: ‘İklim acil durumu ilan edilmeli’ /13 Aralık 2020 17:12

BM: ‘İklim acil durumu ilan edilmeli’

Dünyanın yüzey sıcaklığı artıyor. Son raporuna göre küresel ısınmanın üç dereceye doğru ilerlediği yönünde uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler (BM), bu kez “iklim acil durumu ilan edilmeli” çağrısı yaptı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliği zirvesinde yaptığı konuşmada, dünya liderlerinin küresel ısınmadan kaçınmak için harekete geçmeleri için ülkelerinde “iklim acil durumu” ilan etmeleri gerektiğini söyledi.

Antonio Guterres, “Hâlâ dramatik bir acil durumla karşı karşıya olduğumuzu inkar eden var mı? Bu nedenle bugün, dünya çapındaki tüm liderleri, karbon nötrlüğüne ulaşılıncaya kadar ülkelerinde İklim Acil Durumu ilan etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Guterres şöyle devam etti:

"G20 üyeleri teşvik ve kurtarma paketlerinde fosil yakıt üretimi ve tüketimiyle bağlantılı sektörlere düşük karbonlu enerjiden yüzde 50 daha fazla harcıyorlar. Bu kabul edilemez. Koronavirüsten kurtulmak için gereken trilyonlarca dolar, gelecek nesillerden ödünç aldığımız paradır. Bu kaynakları, gelecek nesilleri bozulmuş bir gezegende bir yığın borçla bırakmak için kullanamayız.”
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