Samanyolu Haber /Dünya / BM: Libya’ya silah ambargosunu delenlerden hesap sorulmalı /16 Şubat 2020 18:29

BM: Libya’ya silah ambargosunu delenlerden hesap sorulmalı

İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.

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Libya’ya yönelik ateşkes ve silah ambargosuna yönelik süreci görüşmek için Almanya’nın Münih kentinde ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının İtalya’da gerçekleşmesine karar verildi.

Toplantının ardından Amanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephani Williams basın toplantısı düzenledi.

BM Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephani Williams, Libya’daki ateşkes sürecinin risk altında olduğuna dikkat çekti.

Libya’ya yönelik uygulanan silah ambargosuna ilişkin de konuşan Williams "Libya'ya uygulanan silah ambargosu şaka gibi bir şeye dönüştü. Karadan, havadan ve denizden yapılan ihlaller nedeniyle durum iyice karmaşık bir hal aldı ancak bunun yakından izlenmesi ve hesap sorulması gerekiyor" dedi.

BM daha önce Türkiye’yi Libya’ya yönelik silah ambargosunu “düzenli ve açık” şekilde ihlal etmekle suçlamıştı. BM tarafından hazırlanan ve daha önce açıklanan rapora göre Türkiye ambargo altındaki Libya’ya silah tedarik etti.

Raporda, Türkiye'nin destek verdiği belirtilen Sarraj hükümetine zırhlı araçlardan drone'lara kadar çeşitli askerî teçhizat sağlandığı ifade edilmişti.
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