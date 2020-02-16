Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu’ndan sert sözler: Oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz /16 Şubat 2020 18:41

Davutoğlu’ndan sert sözler: Oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz

AKP'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Davutoğlu, "Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz" dedi.

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AKP’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisinin teşkilatlanmasına ilişkin çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Partisinin Küçükçekmece’de bulunan İstanbul İl Başkanlığı’nın açılış töreninde konuşan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin içinden çıktığı AKP’nin bir devamı olmadığını söyledi.

Konuşmasında yolsuzluk ve israfa dikkat çeken Davutoğlu, “Konuşanlar, suçlanıyor. ‘Yolsuzluk var’ diyen cezalandırılıyor. İsraf, lüks, şatafat, kibir, şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluk ekonomi kaynaklarını tüketiyor. Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz” dedi.

Davutoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

‘YOLSUZLUK VAR’ DİYEN CEZALANDIRILIYOR


* Konuşanlar, suçlanıyor. ‘Yolsuzluk var’ diyen cezalandırılıyor. İsraf, lüks, şatafat, kibir, şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluk ekonomi kaynaklarını tüketiyor. Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz.

İÇİNDEN ÇIKTIĞIMIZ PARTİLERİN DEVAMI DEĞİLİZ

* Nice hakaretlere rağmen ağzımızdan kem söz çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacak. Dilimiz bozulmayacak. Geçmişi reddetmeyiz ama nasıl Demokrat Parti içinden çıktığı partinin devamı değilse biz de içinden çıktığımız partilerin devamı değiliz. Yeni bir geleceğe yürüyen gelecek öncüleriyiz. Anlaştığımız şeyler ilkelerdir. şatafat, kibir, şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluk ekonomi kaynaklarını tüketiyor. Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz.
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