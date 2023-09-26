Samanyolu Haber /Gündem / BM: Libya'da sel nedeniyle 43 bin kişi yerinden edildi /26 Eylül 2023 12:50

BM: Libya'da sel nedeniyle 43 bin kişi yerinden edildi

UNICEF, Libya'nın doğusunda sel nedeniyle yerinden edilen 43 bin kişi arasında en az 17 bin çocuğun yer aldığının tahmin edildiğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM), sel felaketinin yaşandığı Libya'da yerinden edilen 43 bin kişi arasında en az 17 bin çocuk olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), selin etkili olduğu Libya ile ilgili diğer BM kuruluşlarının verilerinin de yer aldığı yeni raporunu açıkladı.

Rapora göre, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın doğusunda sel nedeniyle yerinden edilen 43 bin kişi arasında en az 17 bin çocuğun yer aldığının tahmin edildiğini açıkladı.

UNICEF, çocukların su kaynaklı veya ruh sağlığıyla ilgili hastalıklara maruz kaldığını da bildirdi.

8 bin 500'den fazla kişi hâlâ kayıp
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu kaydetti.

Derne kenti ile Merc ve Cebel el-Ahdar bölgelerindeki sağlık tesislerinin yarısından fazlası, kısmen veya tamamen işlevsiz hale geldi.

Altyapının onarımına yönelik süren çalışmalara rağmen hasarlı yollar, aralıklı elektrik ve internet kesintilerinin yanı sıra lojistik kısıtlamalar yardım çalışmalarını etkilemeye devam ediyor.
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