BM: Ukrayna’da sivil kayıp 9 bin

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA









BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin güncel istatistiklerine göre, 24 Şubat 2022'den 30 Haziran 2023'e kadar Ukrayna'da 9.177 sivil öldü, 15.993 sivil yaralandı.





Ukrayna'daki çatışma sırasında 535 çocuk hayatını kaybederken, 1.095’i yaralandı. Cinsiyeti belirlenen çocuklar arasında ölenlerin sayısının %57,2'sini erkekler, %42,8'ini kızlar oluşturdu.





Hayatını kaybeden sivil vatandaşların %61'i erkek, %39'u kadındı. BM, Kırım ve Sivastopol'da en az 6 ölü ve 16 yaralının yanı sıra Rusya'nın diğer sınır bölgelerinde 58 ölü ve 229 yaralı olduğunu bildiklerini açıkladı. BM Yüksek Komiserliği Ofisi, bireysel kayıplara ilişkin birçok raporun hala onaylanmayı beklemesi nedeniyle sivil kayıpların gerçekte açıklanan sayıdan daha yüksek olabileceğini belirtiyor.