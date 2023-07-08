Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den Putin ziyaretine ilişkin yanıt geldi: Kesin bir tarih yok /08 Temmuz 2023 16:53

Kremlin'den Putin ziyaretine ilişkin yanıt geldi: Kesin bir tarih yok

Erdoğan'ın "Önümüzdeki ay sayın Putin’in Türkiye ziyareti olacak" açıklaması sonrası konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Böyle bir temas olası. Ancak şu an belirlenmiş kesin bir tarih yok" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önümüzdeki ay sayın Putin’in de Türkiye ziyareti olacak" açıklamasına ilişkin konuştu.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesine ilişkin açıklama yapan Peskov, Putin ve Erdoğan arasında ikili bir görüşmenin 'olası' olduğunu, fakat 'böyle bir toplantı için şu an itibarıyla belirlenmiş kesin bir tarih olmadığını' kaydetti. Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, "Böyle bir temasın olması muhtemel. Ancak şu an itibarıyla belirlenmiş kesin bir tarih yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sonrası Erdoğan ve Putin'in telefonla görüşüp görüşmediğine ilişkin sorusunu da yanıtladı. Peskov, soruya, "Hayır, henüz değil" yanıtını verdi.

ERDOĞAN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMIŞTI

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 7 Temmuz Cuma akşamı yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmuş, bir gazetecinin esir değişimine ilişkin sorusuna, “Esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafında sayın Başkanı dinledik, Rusya tarafı ile de görüşme hâlindeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. Konuyu sayın Putin ile görüştüm. Önümüzdeki ay sayın Putin’in de Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkânımız olacak” yanıtını vermişti.

Kremlin de son olarak 16 Haziran'da bir açıklama yapmış, Kremlin Dış Politika Danışmanı Ushakov, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir daveti var. Putin ve Erdoğan, ziyaretin yakın gelecekte olacağı konusunda mutabık kaldı" demişti.
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