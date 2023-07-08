Uluslararası Söğüt Koleji, Bilim Yarışması’nda Afrika birincisi oldu









Türkmen Terzi/Maputo





Mozambik’in başkenti Maputo’da faaliyet gösteren Uluslararası Söğüt Koleji’nin (Willow International) altı kişilik proje takımı, 2023 Cambridge Ortaöğretim Bilim Yarışmaları’nda Sahra Altı Afrika bölgesi birincisi seçildi. Söğüt Koleji öğrencileri “Sudaki metilen mavisinin çıkarılmasının” yeni bir yöntemini keşfederek doğanın korunması için büyük bir katkı sağladıkları için Cambridge’in prestijli küresel ödülüne layık görüldü.





BBC’ye konuşan Willow öğrencileri, fabrikalardan göllere ve nehirlere salınan metilen mavisi karışımlı atık suların canlıları öldürdüğünü ve halk sağlığını tehdit ettiğini ifade ettiler. Bu sentetik boyaları atık sulardan arıtmanın geleneksel yollar ile çok pahalı ve zor olduğunu anlatan öğrenciler, dokuz ay süren yoğun çalışmanın sonunda pyracantha coccinea (bodur ağaç diken) bitkisini kullarak daha ucuz ve kolay bir yöntem geliştirdiler.





BBC’ye konuşan Willow Müdür Yardımcısı Dr. M. A. Hussain Willow’un uluslararası başarısından duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti, “Okulumuzun en prestijli Cambridge Bilim Yarışması’nı kazandığını duymak bana büyük bir zevk verdi. Öğrencilerimizin Sahra Altı Afrika genel klasman birincisi olmasından gurur duyuyoruz. Dünya çapında böylesine kaliteli bir eğitim sağlayan ve öğrencilerimize küresel bilim yarışmasına katılarak parlak bir gelecek imkanı sunan Cambridge International'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”





150 yıllık geçmişi olan Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) öğrencilerinin bilim alanındaki becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yarışma, günlük yaşamda pratik önemi olan ve sürdürülebilirliği dikkate alan bilimsel buluşlara yoğunlaşıyor. Dünyanın her bölgesinden bilim takımları, atık suyu arıtmak, bina inşa etmek ve elektrik üretmek gibi gerçek hayattaki sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak için gruplar halinde çalışarak Cambridge’ın yolunu tutuyor.





Toplam 150 takımın katıldığı küresel yarışmada İspanya'daki Montessori School La Florida takımı, suyun temizliğini ölçen bir filtre geliştirerek, Avrupa’nın en iyisi seçildiler. Suudi Arabistan'daki New Middle East International School'un öğrencileri ise, biyolojik olarak parçalanabilen deri üretimini başararak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en iyi takımı seçildi. Pakistan'ın Bloomfield Hall School'u öğrencileri ise, bir yürüyüş parkuru inşa ederek, yürümenin elektrik üretme potansiyelini ortaya koyarak bölgelerinin en iyisi seçildi. Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesinin ödül alan takımı ise, farklı su arıtma yöntemlerini karşılaştıran Malezya'daki Victoria International School'un öğrencileri oldu. Sürdürülebilirlik Ödülü’nü ise Bloomfield Hall School'dan, bina inşa etmek için ham maddelerin kullanımını araştıran öğrenciler aldı.





Jüri üyesi Dr Helen Eccles öğrencilerin başarılı projeleri hakkında şöyle konuştu, “Sadece jüri önüne gelen projeleri değil, gümüş, bronz ve katılım ödüllerini kazanan tüm öğrencileri ve yarışmaya katılan tüm okulları yüksek tempolu çalışmaları ve motivasyonlarından dolayı tebrik ediyorum. Mükemmel, üzerinde iyi düşünülmüş ve iyi uygulanmış bilimsel araştırmaları görmek bizi çok mutlu etti. Özellikle, ekipler tarafından seçilen geniş konu yelpazesini ve bunların arkasındaki motivasyonu, genellikle daha geniş bir sürdürülebilirlik etkisi olan yerel sorunlara çözümler bulmak amaçlı projeleri görmek memnuniyet vericiydi'.





Cambridge'ın internet sayfasından duyurulan Willow'un başarısına BBC yanında yerel medya da geniş yer verdi. Yarışmanın genel birincisi Aralık ayında ilan edilecek.