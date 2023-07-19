BM, yapay zekayı denetleyecek özel birim kuruyor

Oturuma, Güvenlik Konseyi dönem başkanı ülke olan İngiltere adına İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly başkanlık etti. Özel oturumda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zeka konusunda evrensel bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurguladı. BM bünyesinde yapay zeka konusunda yeni bir birimin kurulabileceğini belirtti.



Yapay zekanın faydalarının yanı sıra dünya barışı ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini söyleyen Guterres, yapay zekanın terör, organize suçlar, siber saldırılar düzenlemek, sahtecilik, dezenformasyon ve nefret söylemi yaymak için bir silah haline dönüşmesi halinde küresel barış ve güvenlik için çok ciddi sonuçlarının ortaya çıkabileceğini vurguladı.



“Yapay zekanın nükleer silahlarla etkileşim kurabileceği düşüncesi bile endişe veriyor’’



Guterres, insanlar arasında iletişimi sağlamak için kurulan sosyal medya platformlarının artık seçimleri yönlendirmek, komplo teorilerini yaymak, nefret ve şiddeti kışkırtmak için kullanıldığını belirterek “Yapay zekanın kötüye kullanımı büyük bir endişe yaratıyor. Yapay zeka ile nükleer silahlar, biyoteknoloji ve robotik teknoloji arasındaki etkileşim kurulabileceği düşüncesi son derece endişe veriyor. Yapay zeka konusunda yeni uluslararası kurallar belirlemek, yeni anlaşmalar imzalamak, yeni küresel birimler kurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Bu nedenle bazı üye devletlerin, Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü gibi modellerden esinlenerek, bu olağanüstü teknolojiyi yönetmeye yönelik ortak çabaları desteklemek için yeni bir BM biriminin oluşturulmasına yönelik çağrılarını memnuniyetle karşılıyorum. Yeni bir BM kuruluşu, uzmanları toplayarak uluslararası toplumun hizmetine sunabilir. Sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için yapay zeka araçlarının araştırılması ve geliştirilmesinde işbirliğini destekleyebilir" dedi.



BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası barış ve güvenlikten sorumlu olan Güvenlik Konseyi'ni yapay zeka konusunda dünyaya liderlik yapmaya çağırdı. Konseyin şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetim için ortak önlemlere giden yolu gösterebileceğini belirterek, “Yapay zeka konusunda birlikte çalışmalıyız. Sizleri güçlerinizi birleştirmeye ve barış ve güvenlik için güven inşa etmeye davet ediyorum” dedi.