Meta açık kaynaklı yapay zekası Llama'yı yeniledi

Facebook'un çatı şirketi Meta, açık kaynak yapay zeka modeli Llama'nın ticari versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Bu modelin OpenAI ve Google'ın sunduğu daha pahalı tescilli modellere kıyasla yeni girişimlere ve diğer işletmelere ücretsiz, güçlü bir alternatif oluşturması bekleniyor. Llama 2 adlı yeni versiyonunun Microsoft'un Azure cloud hizmeti tarafından dağıtılacağı ve Windows işletim sistemi ile çalışacağı açıklandı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Açık kaynak, birçok diğer program geliştiricinin yeni teknolojiyle üretim yapmasını sağlayarak yenilik getiriyor" diye konuştu.



Meta, Llama kadar gelişmiş bir modeli yaygınlaştırarak ve ücretsiz hale getirerek, Microsoft'un desteklediği ve modellerini halihazırda Azure aracılığıyla iş müşterilerine sunduğu OpenAI gibi oyuncular tarafından, yeni üretici yapay zeka yazılımı pazarında kurulan erken hakimiyeti alt üst etmekle tehdit ediyor. Yeni Llama'nın çıktı kalitesinde ince ayar yapmak için kullanıcılar tarafından yapılan 1 milyondan fazla girdiyle önceki versiyonundan yüzde 40 daha fazla veriyle beslendiği belirtildi.



Microsoft ise yeni yapay zeka özelliklerini en az yüzde 53 daha yüksek fiyatla satacağını açıkladı. Şirket, Bing arama motorunun daha güvenli versiyonunu işyerleri için erişilir hale getireceğini ve veri koruma kaygılarını gidererek yapay zekaya ilgiyi daha çok arttıracağını, Google'la daha çok rekabet edeceğini belirtti. Microsoft 365'teki yapay zeka yardımcı pilotu için kullanıcı başına aylık 30 dolar ödeme yapılacağı açıklandı. İsteğe bağlı iyileştirme, kullanıcı başına 12,50 dolar ile 57 doları arasında değişen, halka açık aylık planların başında geliyor. Microsoft başkan yardımcısı Jared Spataro, vakit ve üretimde kazancın maliyeti karşılayacağını söyledi.