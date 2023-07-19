Diana'nın ünlü 'siyah koyunlu kazağı' açık artırmaya çıkıyor

Kazağın satış fiyatının açık artırmada 80 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.



Diana'ya ait bir hatıra için rekor, ocak ayında Sotheby's tarafından satılan Victor Edelstein tasarımı bir balo elbisesi için ödenen 604 bin 800 dolar.



19 yaşındaki Leydi Diana Spencer, Haziran 1981'de, o zamanlar İngiliz tahtının varisi olan Kral Charles ile nişanlanmasından kısa bir süre sonra bir polo maçında bu kazakla fotoğraflanmıştı. Bazıları Diana'nın "kara koyun" desenini kraliyet ailesinde kendini yabancı hissettiği için sevdiğini iddia etti. Bu kesinlikle 19 yaşındaki Diana'nın mizah ve stil anlayışının küçük bir ipucuydu.



Kazağı giydiği sırada Diana çoktan bir stil ikonu ve dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadınlarından biri haline gelmişti ve bu fotoğraf da kazağı Warm & Wonderful adlı küçük triko markası için tasarlayan Sally Muir ve Joanna Osborne'a büyük bir destek verdi.



Birkaç hafta sonra Muir ve Osborne, Buckingham Sarayı'ndan Diana'nın kazağın zedelendiğini açıklayan ve tamir edilip edilemeyeceğini ya da değiştirilip değiştirilemeyeceğini soran resmi bir mektup aldı. Yeni bir kazak örülüp gönderildi ve Diana 1983 yılında bir etkinlikte beyaz kot pantolon ve siyah kurdele kravatla bu kazağı giyerken fotoğraflandı.



Sotheby's, Buckingham Sarayı'ndan Muir ve Osborne'a onarım talebi ve teşekkür notu için gönderilen iki mektubun kazakla birlikte açık artırmaya çıkarılacağını doğruladı.



Muir ve Osborne, orijinal kazağın bu yılın başlarında tavan arasında bir kutuda unutulmuş halde bulunduğunu söyledi.



Warm & Wonderful halen tasarımın 220 euroya satılan pamuklu bir versiyonunu üretiyor.



Sotheby's'in küresel moda ve aksesuar başkanı Cynthia Houlton, "titizlikle korunan bu olağanüstü giysi, Prenses Diana'nın zarafetinin, çekiciliğinin ve modaya olan keskin bakışının fısıltılarını taşıyor" dedi.



Kazak 7 - 13 Eylül tarihleri arasında Sotheby's New York galerisinde sergilenecek. Çevrimiçi teklif verme 31 Ağustos'ta başlayacak ve 14 Eylül'e kadar devam edecek.