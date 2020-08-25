BMC'de Korona krizi: Fabrika üretimi durdurdu

BMC Otomotiv’de geçen hafta 12 olan pozitif vak'a sayısının 70’i bulduğu iddia edildi. Vak'aların artması sebebiyle üretime 1 hafta ara verildi.







Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, üretime tedbir amaçlı ara verildiğini söyledi.





Öcal yaptığı açıklamada, “Net bir sayı yok. Çünkü ilk teste pozitif çıkan ikinci testte negatif çıkabiliyor. Hastanede yatan bir işçi yok, hepsi evlerinde karantinadalar. Sabah fabrika yönetim kurulu toplantısı yapıldı, orada da görüştük, tedbir amaçlı üretim bir hafta duracak. Fabrikadaki işçilerin tamamına test yapılacak sıkıntı yaşanmasın diye. Pozitif olmayanlarla 1 hafta sonra üretim yavaş yavaş başlayacak.” dedi.





TÜRK METAL KABUL ETMEMİŞTİ





Geçen hafta Evrensel’e konuşan BMC işçileri fabrikada 12 işçinin Koronavirüs'e yakalandığını belirtmiş, bunu üzerine BMC Kurumsal İletişim Departmanından yapılan açıklamada da vak'alar kabul edilmiş, ancak sayının 10’un altında olduğu belirtilmişti.





BMC yönetiminin vak'a olduğunu kabul etmesine rağmen Ege’de Son Söz isimli haber portalına açıklama yapan Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, BMC’de vak'a olduğunu kabul etmemişti.





Öcal, “Başka fabrikalarda çok az üyemiz enfekte oldu. Ancak koca İzmir’de bile sayı 12 değil. İzmir’de fabrikalar en güvenilir yerler.” demişti.





Öcal’ın sözleri işçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.