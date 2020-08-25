Samanyolu Haber /Ekonomi / Zeytinyağı tenekesine de alarm! /25 Ağustos 2020 13:49

Zeytinyağı tenekesine de alarm!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye uçuşa geçti." sözlerinin ne kadar uçuk olduğunu sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gözler önüne serdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu yüzde 12 olarak ilan etse de çarşı-pazarda zam sağanağı sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf Türkiye ekonomisinin içler acısı hâlini gözler önüne serdi. 

Marketlerde daha önce sadece pahalı elektronik ürünlere takılan alarm kilidi artık en temel gıda mamüllerine de takılıyor.

Çikolata, bebek mamaları ve beyaz peynir küplerinin yer aldığı plastik kutularının akabinde şimdi de zeytinyağı şişe ve tenekelerine alarm kilidi takıldı. 

Marketlerin artan hırsızlık vak'alarına karşı böyle bir tedbir aldığı belirtiliyor.  

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