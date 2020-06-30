SAMANYOLUHABER- Bir markette bebek mamasına başta elektronik ürünler olmak üzere pahalı ürünlerde olduğu gibi alarm takıldı. Marketin hırsızlık vak'alarına karşı böyle bir tedbir aldığı belirtiliyor.







Daha önce bazı marketlerde de peynire alarm takılması sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bebek mamasına alarm" fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede en fazla paylaşılan mesaj oldu.





BEBEK MAMASININ FİYATI 130 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR







800 gramlık devam sütü mamalarının fiyatı 110-130 lira arasında değişiyor. Daha küçük olan 350 gramlık devam sütü mamaları ise 50-60 lira arasında. Peynirin kilosu ise cinsine göre değişiklik gösteriyor. Peynirin kilosu 90 liraya kadar çıkabiliyor.





Asgari ücretli ve 4 yaşında çocuğu bulunan Tugay Atalay, Birgün'e verdiği mülakatta, “Sadece mama değil ki! Her şey pahalı. Sanki altın tozu koymuşlar.” dedi.





Atalay şöyle devam etti: “Mamalar pahalı. Çocuğa et yedireceksin, balık yedireceksin, meyve yedireceksin hepsi pahalı. Mamaya alarm koymuşlar. Bu garibanın değil, devletin ayıbı. Yoksul ne yapsın; mama alamayan çaya biraz şeker atıyor, ekmek ufalıyor karnını doyurmaya çalışıyor evladının.”





Gazeteci Erk Acerer, şahsi Twitter hesabında, "Neresinden bakarsan bak büyük bir sızı duyuyorsun içinde." ifadelerini kullandı.



ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA





Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) verilerine göre haziran ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 431 lira 8 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 918 lira 82 kuruş oldu.





4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan tutar 2 bin 324 lira 70 kuruş olan asgari ücretin altında kaldı.





Haziran ayında yetişkin bir erkeğin gıda harcaması 667 lira 25 kuruş olarak belirlenirken, yetişkin bir kadın için bu tutar 561,14 lira oldu.





Bu tutar 15-19 yaş grubu çocuk için 718,97 lira ve 4-6 yaş grubu için ise 483,72 lira olarak belirlendi.