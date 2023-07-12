Samanyolu Haber /Dünya / BM'den İsveç'teki Kur'an yakma eylemine kınama /12 Temmuz 2023 08:02

BM'den İsveç'teki Kur'an yakma eylemine kınama

BM İnsan Hakları Konseyi, İsveç'teki Kur'an yakma eylemi gündemiyle toplandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk Stockholm'deki eylemi sert sözlerle kınadı.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması gündemiyle bugün Cenevre'de toplandı. Pakistan'ın çağrısıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptı. Kur'an yakılmasını kınayan Türk, nefret söyleminin her yerde yükselişte olduğunu belirtti.

Türk, son günlerde meydana gelen Kur'an yakma olaylarının "aşağılamayı ifade etmek ve öfkeyi alevlendirmek, insanların arasını açmak, kışkırtmak, görüş farklılıklarını nefrete ve belki de şiddete dönüştürmek için icat edilmiş gibi göründüğünü" söyledi.

"Saldırgan, sorumsuz ve yanlış"

Volker Türk, yasal mevzuata ya da kişisel inançlara bakmaksızın "insanların başkalarına saygıyla yaklaşması" gerektiğini belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, "Müslümanlara karşı söylem ve kışkırtıcı eylemler, İslamofobi, antisemitizm, Hristiyanlar ya da Ahmediler, Bahailer ya da Ezidiler gibi azınlık gruplarını hedef alan eylem ve söylemler tam bir saygısızlığın ifadesidir. Bunlar saldırgan, sorumsuz ve yanlıştır" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyanın gelgitli halinden güç alan; uluslararası ve ulusal düzeyde giderek artan anlaşmazlıklar ve kutuplaşmalar bağlamında her türden nefret söylemi her yerde yükseliyor" diyen Türk, "Bu bireyler için zararlıdır ve tüm toplumların sağlıklı işleyişi için gerekli olan uyumu tahrip etmektedir" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Salvan Momika adlı Irak uyruklu bir sığınmacı, 28 Haziran tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir caminin önünde düzenlediği eylemde Kur'an-ı Kerim'in bazı sayfalarını ateşe vermişti. Kurban Bayramı'nın ilk gününde düzenlenen eyleme Türkiye, Irak, İran, Fas, Pakistan gibi birçok ülkeden tepki gelmişti. İsveç hükümeti konuyla ilgili açıklamasında eylemi "İslamofobik" olarak niteleyerek kınamış, ancak İsveç'te "toplanma, ifade ve gösteri özgürlüğünün anayasalarla korunduğuna" dikkat çekmişti.
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