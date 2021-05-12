Samanyolu Haber /Gündem / BM'den "tam ölçekli savaş" uyarısı /12 Mayıs 2021 10:07

BM'den "tam ölçekli savaş" uyarısı

İsrail’in hava saldırısı sonrası Gazze’de 35 kişi, İsrail’i vuran roketler nedeniyle de 5 kişi öldü. Birleşmiş Milletler (BM) İsrail ve Filistin’in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısında bulundu.

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İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde Cuma akşamı başlayan gerginlik, son günlerde İsrail'in hava saldırıları ve Gazze’den atılan roketlerle karşılıklı şiddete dönüştü.

Çarşamba sabahı İsrail’in Gazze’ye yüzlerce hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırılar sonrası Gazze'de 35 kişinin öldüğü ve 230 kişinin de yaralandığı bildirilirken, Filistinli militanların Tel Aviv ve Beerşeba kentlerine 210 roket attığı ve roket saldırıları sonrasında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İsrail hava saldırılarında üst düzey Hamas istihbarat liderlerini hedef aldığını ve bazılarını öldürdüğünü açıkladı. İsrail roket fırlatma mevzilerini, Hamas ofislerini ve Hamas liderlerinin evlerini vurduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz "bu sadece bir başlangıç" açıklamasında bulunurken, Hamas lideri İsmail Haniyeh "İsrail gerilimi tırmandırmak istiyorsa hazırız" dedi.

İsrail ordusu pazartesiden bu yana Gazze’den çoğunluğu Hamas ve İslami Cihad tarafından olmak üzere 600'den fazla roket atıldığını açıkladı.

Son günlerde tırmanan şiddetin 2014 yılından bu yana Hamas ve İsrail arasında görülen en ağır çatışma olduğu belirtilirken uluslararası düzeyde endişeler artıyor.

BM’den uyarı
Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısında bulundu.

Wennesland Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ateşi derhal kesin. Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz. Her taraftan liderler tansiyonu düşürmek için sorumluluk almalı " açıklamasında bulundu.

Wennesland "Gazze’de savaşın faturası korkunç ve sıradan insanlar tarafından ödeniyor. BM taraflarla sükuneti sağlamak için çalışıyor. Şiddeti şimdi durdurun" dedi.

Gazze’deki evlerin sarsıldığı ve Çarşamba sabahı güneş doğduktan sonra en az 30 patlama duyulduğu bildiriliyor.

Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere sert müdahalesi sonrasında İsrail'e roket saldırıları başlatmıştı. Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve çevresinde cuma günü başlayan gerginlik, pazartesi gününe kadar devam etmiş çıkan olaylarda 700'den fazla Filistinli yaralanmıştı.
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