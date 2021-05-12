Merkez Bankası 96,5 milyar TL’yi nereye harcadı?

Sözcü'de yer alan habere göre vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 2020 yılı için 43 milyar lira olarak açıkladığı kârın 80 milyar liraya ulaşmamasına 96.5 milyar lira tutarındaki “diğer” kaleminin neden olduğunu söyledi.





“Faiz dışı giderler 2019'da 36.5 milyar TL iken 2020 yılında 141.9 milyar TL olmuştur. Bu artışta en önemli pay ‘yabancı para ve altın alım satım zararı' (39 milyar TL) ve ayrıntısına ulaşamadığımız 27.2 milyar TL'den 96.5 milyar TL'ye çıkan ‘diğer' kalemidir. Bu kalemdeki yüzde 254.7'lik artış, net faiz dışı gelir/gider rakamını 35-40 milyar TL'den 286 milyon TL'ye düşürmüştür” diyen Dr. Bingöl, “TCMB'nin kârlılık rakamı ile övünenlere sormak hakkımız” diyerek şu soruları yöneltti:









ŞEFFAFLIĞA AYKIRI

Net faiz dışı gelir/gider rakamını 286 milyona indiren işlem ve faaliyetler nelerdir?





TCMB, faiz dışı giderlerindeki “yabancı para ve altın alım satım zararı” ile “diğer” kalemlerindeki inanılmaz artışları nasıl izah ediyor?





96.5 milyar liralık büyüklüğe sahip bir rakamın “diğer” başlığı ile sunulması, muhasebe ilkelerine, bağımsız denetim standartlarına ve TCMB'nin veri şeffaflığına uymakta mıdır? Bu kalemin ayrıntıları açıklanacak mı?





40 milyar lira daha düşük kâr elde etmede sorumlu var ise hesap verecek mi?





AMACI KÂR OLMAMALI

Dr. Bingöl, Kavcıoğlu'nun 23 Nisan'da düzenlediği toplantıda kârla övünmesini garipsediğini de belirterek, bu söylemin TCMB'nin kendi yayınlarındaki “TCMB'nin kâr etmek gibi bir amacı bulunmamaktadır” ifadesiyle çeliştiğine dikkat çekti. Bingöl, “1211 sayılı TCMB Kanunu'nun 4. maddesine göre, bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır” dedi.