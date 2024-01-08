Boeing 737 Max 9 tipi uçaktan uçuş sırasında kopan parça bir evin bahçesinde bulundu

ABD’de Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 Max 9 tipi bir yolcu uçağının Cuma günü havadayken gövdesinden parça kopmasınin ardından dünya çapında yüzlerce uçuş iptal oldu. Uçağın Portland kentinde aranan kayıp parçasının bulunduğu duyuruldu. Bob adlı bir öğretmenin uçağın parçasını bahçesinde bulduğu açıklandı.

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) bu tip uçaklara yönelik inceleme başlattı.

FAA, ülkedeki 171 adet Boeing 737 Max 9 tipi uçağın, "güvenlik endişeleri giderilene kadar" uçmayacağını açıkladı.

Önceliğin "halkın güvenliği" olduğunu belirten FAA'nın açıklamasının ardından, binlerce yolcu uçuşlarının iptal olduğunu öğrendi.

Türk Hava Yolları da filosundaki Boeing Max 9'ları inceleyeceğini açıkladı.

ABD'de filosunda en fazla 737 Max 9 tipi uçak bulunduran havayolu şirketleri United ve Alaska Havayolları. Dünya çapında ise Türk Hava Yolları ile Panama'nın Copa Havayolları ve Meksika havayolu şirketi Aeromexico başı çekiyor.





Ne yaşanmıştı?

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 Max 9 uçağı, kalkışından 35 dakika sonra, yaklaşık 5 bin metre irtifada, bir pencereyi de içinde alan gövde parçasının kopmasının ardından Portland'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.





Alaska Havayolları uçağında 171 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.





Uçuş kayıtlarına göre uçak yaklaşık 5 bin metre yükseklikteyken aniden inişe geçti.





Yolcuların verdiği bilgiye göre ifadeye göre, uçağın gövde bölümü kalkıştan kısa süre sonra koptu.





Uçağın gövdesinin bu bölümü, bazı hava yolları tarafından ek acil çıkış kapısı olarak kullanılıyordu ancak Alaska Havayolları bu bölümü aynı amaçla kullanmıyordu.





ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) açıklamasına göre uçakta şans eseri kopan bölgeye yakın yerdeki koltuklar boştu.





Yolcu Diego Murillo, ortaya çıkan boşluğun "buzdolabı kadar geniş" olduğunu ve oksijen maskeleri yukarıdan düşerken patlamayı andıran yüksek bir ses duyduğunu anlattı.





Portland merkezli KPTV'ye konuşan Murillo, “O sırada bir çocuğun gömleğinin boşluğa çekildiğini ve annesinin uçmaması için onu tuttuğunu söylediler" dedi.?









Alaska Havayolları, filosundaki 65 adet 737 Max 9 uçağını incelemeye aldığını ve Pazar günkü uçuşlarının yüzde 21'ine denk gelen 163 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Şirket incelemelerin en yakın hafta ortası bitebileceğini açıkladı.





United Havayolları da 79 uçağını kızağa çekerken, planlanan uçuşlarının yüzde 8'ine denk gelen 230 uçuşun iptal edildiğini belirtti.





Alaska Havayolları CEO'su Ben Minicucci, “Uçaklar ancak bakım ve güvenlik denetimlerinin tamamlanmasının ardından hizmete geri sokulacak" dedi.





Boeing 737 Max, bir dizi güvenlik sorunu ve soruşturmanın ardından "tarihin en çok incelenen uçağı" olarak kayıtlara geçti.





Boeing verilerine göre yaklaşık 300 737 Max 9 uçağı kullanımda.





FAA, geçen ay havayollarına, uçuş kumanda yüzeylerinde gevşek cıvata olması ihtimali nedeniyle Max modellerini denetimden geçirme çağrısı yapmıştı.





THY de 5 uçağını incelemeye aldı

Türk Hava Yolları da 5 adet 737 Max 9 uçağını incelemeye aldığını duyurdu.





Bir uçak için gerekli incelemenin tamamlanması 4-8 saat arasında sürüyor.





Amerikan havacılık devi Boeing, kurumun kararını desteklediklerini ve yardıma hazır olduklarını belirtti.





Boeing’in 737 Max serisi 2018 ve 2019'da beş ay arayla iki büyük kaza ile gündeme gelmişti.





Endonezya ve Etiyopya'da düşen 737 Max uçaklarında toplam 346 kişi yaşamını yitirmişti.





Bu iki kaza sonrası dünya çapında 737 Max uçaklarına uçuş yasağı uygulanmıştı.





Araştırmacılar, her iki kazada da uçakların burnunu aşağı doğru çeken arızalı MCAS sistemi sensörlerin sorumlu olduğunu rapor etmişti.