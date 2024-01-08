İstanbul'da toplu taşımaya zam

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ocak oturumu Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün yönettiği oturumda İstanbul’da toplu ulaşıma zam teklifi görüşüldü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 65, personel servisi işletmecileri yüzde 100, okul servisi işletmecileri yüzde 60, minibüsçüler odası yüzde 65, Turyol Kooperatifi yüzde 60 zam talebinde bulundu. İBB yönetimi; esnaftan gelen talepleri, enflasyon, asgari ücret ve yakıt fiyatındaki artışı birlikte değerlendirerek yüzde 28.09 oranında zam teklifi hazırladı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ YÜZDE 15 ÖNERDİ





Teklifin oylanması öncesinde söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel “Ücret tarifesi düzenlemesini daha önce seneden seneye yapıyorduk. Akaryakıt zammı nedeniyle ağustosta ara zam yaptık. Bu zam, vatandaş açısından ciddi sıkıntı oluşturuyor. Toplu ulaşım ücretlerini aşırı artması ulaşım tercihlerini de değiştiriyor. 2019’dan bugüne kadar akaryakıtta yüzde 500’lük artışa rağmen İBB ulaşıma yüzde 700’lere varan zam yaptı” dedi.









Yücel yüzde 28.09 zam oranının fazla olduğunu, görüşünün olumsuz olduğunu kaydetti ve yüzde 15’lik zam önerisinde bulundu.





Metro A.Ş, İETT yöneticileri ve esnaf temsilcileri, maliyetlerin karşılanamaz hale geldiğini vurgulayarak toplu ulaşımın sürdürülebilmesi için zaruri zamların yapılması gerektiğini söylediler.





İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da bu zam oranını uygun görmediklerini belirterek “Seçim öncesi toplu taşımaya az zam verebilirsiniz ama taksi, minibüs, servisçiler ayrı değerlendirilmeli. Bu mesleği sürdürebilmek için yüzde 65 zam talep ediyoruz” dedi.





FARKLI ORAN ÖNERİLDİ





Oturumu yöneten Akgün, farklı bir teklifte bulundu. Özel ulaşıma yüzde 28.09, İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçlarına yüzde 18 zam önerisini sundu. Ayrıca esnaf temsilcilerinde gelen şikayetler üzerine taksi ve denizcilik ulaşımının tarifesinin ayrı belirlenmesi için alt komisyonda görüşme yapılmasını önerdi. Bakanlık temsilcisi Yücel de yüzde 15 zam önerisini tekrarladı.

YENİ ZAMLI TARİFE





Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. Oylamada yeni teklif oybirliği ile kabul edildi.





Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL’den 18.07 TL’ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.





Taksi indi-bindi ücreti 70 TL’den 90 TL’ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL’den 24.55 TL’ye yükseldi.





Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.





Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.





İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde bin 300 TL olan aylık 0-1 km ücreti bin 665 TL’ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL’ye yükseltildi.