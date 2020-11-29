Boko Haram 43 tarım işçisini öldürdü

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü, düzenlediği saldırıda en az 43 tarım işçisini öldürdü. İddiaya göre örgüt, tarım işçilerini bağladıktan sonra tek tek boğazlarını kesti.





Nijerya’da en az 43 tarım işçisinin boğazı kesilerek öldürüldü. Bölgede örgüt militanlarına karşı koruma görevi üstlenen gruplar saldırıyı Boko Haram örgütünün yaptığını ileri sürdüler.





43 ÖLÜ, 6 AĞIR YARALI, 8 KAYIP





AFP’ye bilgi veren tanıklardan biri örgüt üyelerinin tarım işçilerini bağlayarak boğazlarını kestiklerini anlattı. Boko Haram saldırılarına karşı oluşturulan silahlı grubun lideri Babakura Kolo “43 kişinin cesedini bulduk hep katledilmişti 6 kişi de ağır yaralı durumdaydı. Bunun Boko Haram’ın işi olduğuna şüphe yok. Onlar bu alanda çiftliklere sık sık saldırılar düzenliyorlar” dedi.





Diğer yandan AFP’ye konuşan bir başka kişi saldırı anında bölgede 60 tarım işçisi olduğunu bunlardan 43’ünün öldürüldüğünü söyledi. Ayrıca 8 işçinin de kayıp olduğunu ve bu kişilerin de örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığının düşünüldüğünü anlattı.





Kaçırılan kişilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatılırken öldürülen işçilerin cesetleri de yakındaki Zabarmari köyüne defnedilmek üzere götürüldü. Öldürülen tarım işçilerinin bölgeye yaklaşık bin km uzaktaki Sokoto eyaletinden çalışmak için gelen kişiler oldukları belirtiliyor.