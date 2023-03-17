Bolu'da dün kırılan fay büyük Marmara depremini tetikler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem bölgede korkuya sebep olurken, Bolu'da kırılan fayın büyük Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğiz merak edilen konulardan biri haline geldi.



Milliyet’ten Mert İnan’a konuşan deprem uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, “Deprem Bolu kent merkezinin 9 kilometre kuzey batısında 4.5 km uzunluğundaki bir kırık üzerinde oluştu. Bolu’nun kuzeyinden geçen birçok kısa kırıklar var. Bu kırıkların büyük deprem üretmeyeceğinin altını çizmek isterim. Elmalık-Bakacak fay zonu ile ilgili 1999’dan beri spekülasyon yapılıyor ama araştırmaya dayanmayan söylemlere kulak asmayın” dedi.



İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz de, bölgede daha büyük bir deprem olmasını beklemediğinin altını çizerek, “Bu deprem için öncü veya daha büyük depremin habercisi denilemez. İstanbul ile hiç alakası olmayan bir sarsıntı. Münferit bir deprem ancak öncü değil” ifadelerini kullandı.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nden Prof. Dr. Osman Bektaş da, “4 ay önce Gölyaka’da yaşanan 5.9’luk sarsıntının geciken artçısı oluştu. Bu deprem için öncü dememiz mümkün olmadığı gibi, Marmara’daki fayları tetikleyecek de diyemeyiz” diye konuştu.