Samanyolu Haber /Ekonomi / Borç patlaması: Vatandaşın bankalara borcu bir yılda yüzde 82 arttı /14 Haziran 2023 19:57

Borç patlaması: Vatandaşın bankalara borcu bir yılda yüzde 82 arttı

Artan hayat pahalılığı ve günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren vatandaşın bankalara borcu fırladı.

SHABER3.COM

Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre iktidarın Aralık 2021’den bu yana uyguladığı yeni ekonomi politikası vatandaşı borç batağına daha da sapladı.

Seçimden sonra ‘rasyonel’ politikalara dönüş çerçevesinde düşük faiz politikasını terk etmeye hazırlanan iktidarın, seçim öncesinde uyguladığı politika yurttaşların bankalara olan borcunu fırlattı.

Tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarının toplam miktarı Haziran 2022 – Haziran 2023 döneminde yüzde 82.5 artarak 1 trilyon 143 milyar liradan 2 trilyon 87 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşların bankalardan kullandığı tüketici kredilerinin miktarı son bir yılda yaklaşık 500 milyar lira artarak 878 milyar liradan 1 trilyon 366 milyar liraya yükseldi.

BDDK'nın 2023 yılı Haziran ayı birinci hafta verilerine son bir yılda kredilerde en büyük artış oranı yüzde 275’lik oranla taşıt kredisinde yaşandı.

Haziran 2022 – Haziran 2023 tarihleri arasında bankalardan kullanılan toplam ihtiyaç kredisi miktarı 521 milyar liradan 851 milyar liraya çıktı.

Konut kredisi yüzde 29,6 artışla 334 milyar liradan 434 milyar liraya, taşıt kredisi ise 21 milyar liradan artışla 80 milyar liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı harcamaları da yüzde 172 artışla 265 milyar liradan 721 milyar liraya çıktı.

BORÇLU SAYISI 2,1 MİLYON KİŞİ ARTTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Mart 2023 itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon kişi artarak 38,5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 49 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Mart ayında 173 bin kişi ilk defa kredi kartı, 170 bin kişi ise ilk defa tüketici kredisi kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Borç patlaması: Vatandaşın bankalara borcu bir yılda... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:42:16