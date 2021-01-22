Samanyolu Haber /Dünya / Boris Johnson’dan mutasyon açıklaması /22 Ocak 2021 21:26

Boris Johnson’dan mutasyon açıklaması

Virüs mutasyonu ilk olarak eylül ayında İngiltere'nin güneydoğusunda Kent şehrinde tespit edilmişti. O tarihten sonra 50'den fazla ülkeye yayıldı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu söyledi.

Yeni virüs tehditlerine karşı hükümete danışmanlık yapan bir kurum tarafından yapılan sunumda ortaya konulan verilerin farklı bilim insanları tarafından değerlendirmeye alındığı da kaydedildi.

Elde edilen verilerin henüz ön değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.Mutasyonla ilgili yapılan çalışmalar, bu türün daha hızlı bulaş özelliği olduğunu ortaya koymuştu.

Koronavirüs basın toplantısında konu ile ilgili açıklama yapan Başbakan Johnson, "Daha hızlı yayılmanın yanında, bazı kanıtlar virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Johnson ülkenin sağlık sisteminin yaşadığı büyük baskının nedeninin "ağırlıkla" yeni mutasyon yüzünden olduğunu da söyledi.
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