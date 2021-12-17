Boris Johnson'a ağır darbe : 200 yıllık kalesini ara seçimde kaybetti

İngiltere'nin North Shropshire bölgesinde Perşembe günü yapılan ara seçimi Liberal Demokratların kazanmasıyla iktidardaki Muhafazakar Parti 200 yıllık kalesini kaybetti. Son haftalarda hükümet mensuplarının kendi pandemi kurallarını ihlal ettiği iddiaları, ardından da Covid politikaları konusunda partisinde çıkan isyanla yıpranan Başbakan Boris Johnson da önemli bir darbe daha aldı.





Daha 2019'da yapılan genel seçimde bölgede 23 bin farkla kazanan Muhafazakarları yenilgiye uğratarak North Shropshire bölgesi milletvekilliğine seçilen Liberal Demokrat Helen Morgan, seçmenlerin bütün Britanya halkı adına yüksek sesle ve net bir mesaj verdiğini ve Boris Johnson için "eğlencenin bittiğini" söyledi.





Morgan, "Hükümetiniz yalanlar ve palavralarla yürüyor ve bunun hesabını verecek. Soruşturulacak, sorgulanacak ve yenilgiye uğratılacak" dedi.





14 adayın yarıştığı seçimde Helen Morgan, Muhafazakar Partili rakibi Neil Shastri-Hurst'ten yaklaşık 6 bin daha fazla oy alarak seçilirken ana muhalefet İşçi Partisi adayı Ben Wood çok geriden üçüncü sırayı aldı.





İngiltere'de uygulanan dar bölge çoğunluk sisteminde yaklaşık her biri 50 bin seçmenlik seçim bölgesinde en yüksek oyu alan kişi o bölgeyi temsil etmek üzere seçiliyor.



