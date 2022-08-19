Borsadan yeni kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 kazançla 3.020,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.Endeks gün içinde 3.051,83 puanla gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırmasının ardından, günü önceki kapanışa göre 0,19 puan artışla 3.020,20 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 63,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti, yüzde 5,44 değer kazandı.Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile iletişim, en çok kaybettiren bankacılık oldu.