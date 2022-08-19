Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk Havalimanı'yla ilgili '1 milyar dolarlık' çok konuşulacak iddia /19 Ağustos 2022 21:27

Atatürk Havalimanı'yla ilgili '1 milyar dolarlık' çok konuşulacak iddia

İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesi sonrasında kapatılan ve sonrasında 'Millet Bahçesi' yapılacağı açıklanan Atatürk Havalimanı ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme taşındı.

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Akıbeti tartışma konusu olan ve  'Millet Bahçesi' yapılacağı açıklanan Atatürk Havalimanı ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından gündeme taşınan iddiada Atatürk Havalimanının yıkım ve teslimi aşamasında yaklaşık 1 milyar dolarlık eksiklik olduğu ileri sürüldü.

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Atatürk Havalimanı hakkındaki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Atatürk Havalimanının 2019’da Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne devri gerçekleşirken sözleşme hükümleri doğrultusunda bütün aletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek kullanılır halde tam olarak teslim edilmesi gerektiğini fakat yıkım ve teslim aşamasında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Başarır, “Atatürk Havalimanı yıkılmadan önce terminallerin içerisindeki teçhizatların akıbeti ne olmuştur? Bu teçhizatlar satılmış mıdır? Satıldıysa kime ve kaç paraya satılmıştır” diye sordu.

Başarır, "Atatürk Havalimanını TAV Havalimanları işletiyordu. 2019’da Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne devredildi. Devredilirken havalimanındaki tüm malzemelerin, tüm teçhizatların dökümü yapılacaktı. 2019’da devri gerçekleşirken sözleşme hükümleri doğrultusunda bütün aletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek kullanılır halde tam olarak teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak bugün görünüyor ki gerek yıkım aşamasında gerek teslim aşamasında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir eksiklik var. Yıkım aşamasında bunların bazıları satılmış ve bazıları da teslim edilmemiş durumda. Bunlar bizim paramız, hepimizin parası” dedi.

“BAZI MALZEMELER KAÇAK OLARAK YAĞMALANDI MI?”

Başarır, “Atatürk Havalimanı Cengiz İnşaat ve ortaklarının yeni havaalanında iş yapması için kapatıldı. Sadece yıkımı için yaklaşık 3 milyar TL para harcandı ve orada bulunan 84 milyona ait malzemelerin yağmalandığını görüyoruz. Sayın Bakan size soruyorum. Siz TAV’dan Atatürk Havalimanı’nı eksiksiz aldınız mı? Tesisatların dökümü yapıldı mı? Buradaki bazı malzemeler kaçak olarak alınıp satıldı mı ya da yağma edildi mi? Çıkın bunları söyleyin” ifadelerini kullandı.
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