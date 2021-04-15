Samanyolu Haber /Spor / Borussia Dortmund'u eleyen City, PSG'nin rakibi oldu /15 Nisan 2021 00:38

Borussia Dortmund'u eleyen City, PSG'nin rakibi oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund engelini aşan Manchester City, PSG'nin rakibi oldu.

SHABER3.COM

Sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Borussia Dortmund'u aynı skorla yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Pep Guardiola yönetiminde Devler Ligi'nde ilk kez yarı finale çıkan İngiliz ekibi, bu turda PSG ile karşılaşacak.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Borussia Dortmund'a konuk oldu. Sahasında 2-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşından da aynı skorla galip ayrılan İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 55'te Riyad Mahrez (penaltı) ve 75'te Phil Foden kaydetti.

Borussia Dortmund'un golünü 15'te Jude Bellingham attı.

Pep Guardiola yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükselen Manchester City, finale çıkmak için PSG ile kozlarını paylaşacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Borussia Dortmund'u eleyen City, PSG'nin rakibi oldu Sonraki Haber >>

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:25:03