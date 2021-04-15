Borussia Dortmund'u eleyen City, PSG'nin rakibi oldu

Sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Borussia Dortmund'u aynı skorla yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Pep Guardiola yönetiminde Devler Ligi'nde ilk kez yarı finale çıkan İngiliz ekibi, bu turda PSG ile karşılaşacak.





Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Borussia Dortmund'a konuk oldu. Sahasında 2-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşından da aynı skorla galip ayrılan İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.





Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 55'te Riyad Mahrez (penaltı) ve 75'te Phil Foden kaydetti.





Borussia Dortmund'un golünü 15'te Jude Bellingham attı.





Pep Guardiola yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükselen Manchester City, finale çıkmak için PSG ile kozlarını paylaşacak.