Samanyolu Haber /Gündem / BOTAŞ doğalgaz alabilmek için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar kredi çekti /13 Temmuz 2022 16:44

BOTAŞ doğalgaz alabilmek için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar kredi çekti

Deutsche Bank, BOTAŞ'a sıvılaştırılmış doğalgaz alımları için 929 milyon dolarlık kredi verdi.

SHABER3.COM

Türkiye, LNG almak için Almanya merkezli banka Deutsche Bank’dan 929 milyon dolar kredi aldı. Kredi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Singapur ve İngiltere’deki tedarikçilerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak için kullanılacak.

Bloomberg’in haberine göre BOTAŞ, LNG alımlarını finanse etmek için Deutsche Bank’dan 929 milyon dolarlık kredi aldı. Bloomberg, finansmanın amacının  Türkiye’nin Rus doğalgazına bağımlılığını azaltmak amacıyla yapıldığını belirtti.

KREDİ, SADECE LNG ALIMI İÇİN İZİN VERİYOR
Deutsche Bank’tan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, üç yıllık kredi BOTAŞ’ın ABD, Cezayir ve Katar da dahil olmak üzere 10 ülkedeki tedarikçilerden LNG satın almasına izin veriyor. Bu borcun BOTAŞ’ın LNG ithalatı için aldığı ilk uluslararası kredi olduğu belirtiliyor.

Botaş, krediyi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Singapur ve İngiltere’deki tedarikçilerden LNG satın almak için de kullanabilecek.

Türkiye geçen yıl yaklaşık 60 milyar metreküp ile rekor miktarda doğalgaz tüketmişti.

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