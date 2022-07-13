Samanyolu Haber /Dünya / Sri Lanka'da protestocular başbakanlık ofisini bastı /13 Temmuz 2022 16:38

Sri Lanka'da protestocular başbakanlık ofisini bastı

Sri Lanka'da sular durulmuyor. Ekonomik kriz nedeniyle sokağa çıkan protestocular, şimdi de ilan edilen OHAL'e tepki göstererek, başbakanlık ofisini bastı.

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Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasının ardından görevini Başbakan Wickremesinghe devretti. Wickremesinghe'nin cumhurbaşkanlığındaki ilk işi OHAL ilan etmek olunca protestocular başbakanlık ofisini bastı. 

AFP'nin haberine göre, Sri Lanka güvenlik güçleri, başbakanlık ofisine yaklaşan kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıksa da protestocuları durdurmaya yetmedi.  

Wickremesinghe televizyon konuşmasında, "Askere ve polise düzeni sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalarını emrettim. Ofisime baskın yapanlar, başkan vekili olarak sorumluluklarımı yerine getirmeme engel olmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.
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